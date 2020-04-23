天氣穩定要等周末 氣象局：高山降雪機率僅30%

中央氣象局表示，今、明天氣不穩定，北台灣偏涼，到了周末高溫會回升2、3度，中南部依舊偏熱。至於高山降雪的機率，要視水氣及溫度的配合情況，現在看來只有30%左右的機率。

氣象局預報員陳伊秀表示，今明兩天華南雲雨區及東北季風影響，北部及東半部地區有短暫陣雨，中南部地區有局部零星降雨。預估昨晚起就為台灣帶來水氣的華南雲雨區今天上午離開，雨勢趨緩，但下半天又會有另一波水氣，最快下午或晚上中部以北及東半部會有較大雨勢。至於基隆、北海岸、大台北山區、宜蘭等迎風面地區，是受東北季風影響，所以降雨會持續一天。

這兩天的溫度，北台灣低溫15、16度，空曠地區或持續下雨的基隆北海岸可能低到14度，中部及花蓮17、18度，南部及台東18至20度；陳伊秀說，高溫變化明顯，北台灣高溫只有17-19度，會覺得整天偏涼；花蓮24度，中、南部及台東25-30度，沒下雨的時候比較熱。

陳伊秀表示，周六、日東北季風減弱，氣溫稍回升，北台灣的高溫會回升到25-26度，中南部一樣熱28-30度。且因沒有華南雲雨區影響，整體降雨趨緩，剩迎風面偶爾會下雨。

氣象局表示，下周一至周三又有一股東北季風影響，但因為沒有水氣，北台灣氣溫有下降趨勢，降幅卻沒這麼大，高溫約22-24度，低溫16、17度，中南部及花東早晚也有涼意。北部、東半部地區及中南部山區降雨機率提高，有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。

氣象局原本預測周五前華南雲雨區影響期間若溫度與水氣配合，3000公尺以上高山有降雪的機率。陳伊秀說，目前看來天氣要轉乾時才開始變冷，機率大概30、40%，看今晚上到明晨華南雲雨區東移的時機點有無配合。