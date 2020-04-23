全台灣濕冷雨勢不小 入夜下探15度低溫

今天天氣轉為又濕又冷，而且全台灣都有下雨的機會，天氣風險公司分析師賴忠瑋在「氣象主播 賴忠瑋」臉書粉絲專頁表示，造成今天天氣明顯轉變的原因，是東北風增強為帶來冷空氣及華南雲系的影響，雖然昨天台灣也是受到同樣的天氣系統影響，不過昨天雲系的位置比較偏北，水氣也較少，東北風也還沒有增強，主要降雨的範圍在北部和東北部。

他說，今天北方冷高壓的位置更往南移，造成東北風及冷空氣增強，也使得華南雲系的位置偏南，隨著中高層大氣飄到台灣時，影響範圍也擴大到中部及東部，預計今天都會有陣雨或雷雨，雨勢也不算小。南部和東南部雖然相對雲量較少，也還是要留意有局部短暫陣雨。

今天也是這波冷空氣影響最顯著的時候，賴忠瑋說，清晨各地低溫大約18到20度，南部的高雄和屏東還有23到24度，不過入夜後北部和東北部還會再降溫，預計將降到只剩下15至16度。中南部這次的降溫不如北部和東北部，不過清晨低溫也會降到只有18到19度左右，仍要留意早晚偏涼。

他說，冷空氣和華南雲系帶來的不穩定天氣會持續到周五，周六冷空氣會開始減弱，降雨也會趨緩，將出現短暫空檔，不過還是會有短暫陣雨的機會，只是溫度逐漸回升，降雨也將減緩許多。周日起到下周一之前，台灣附近到中國華南都還是有些水氣消消長長，預計下周二之後，才會再轉為相對較穩定的天氣。

今天沿海地區也要留意強風，有可能出現八到十級的強陣風，若有海邊的活動，也要特別注意安全，風浪將比過去幾天來得更明顯。