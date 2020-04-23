聽新聞
test
0:00 / 0:00
4縣市大雨特報！ 吳德榮：氣溫逐日緩降
中央氣象局發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天鋒面影響，台南以北及東半部有局部雨，並有較大雨勢發生的機率；高屏亦有局部短暫降雨的機率。
他說，氣溫逐日緩降，明晨降至最低時，氣象局大約還在16度左右，離大陸冷氣團定義尚有差距；北台灣平地最低氣溫約可降至14度左右，天氣濕涼微冷，應注意保暖。今天北部15至20度、中部17至24度、南部18至28度、東部16至27度。
周六降雨減緩、北部及東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略回升。空檔的時間不長，周日、下周一水氣再增多，北部及東半部有局部雨；北台濕涼。下周二、周三多雨型態結束、天氣好轉。
至於高山是否有機會降雪？他說，雖然水氣條件符合，但氣溫不夠低，唯獨玉山有短暫時間接近零度，有雨夾雪或下冰霰的機率，其他高山更是機會渺茫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言