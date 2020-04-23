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4縣市大雨特報！ 吳德榮：氣溫逐日緩降

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
大雨特報。圖／氣象局提供
大雨特報。圖／氣象局提供

中央氣象局發布大雨特報，東北季風及華南雲雨區東移影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今、明兩天鋒面影響，台南以北及東半部有局部雨，並有較大雨勢發生的機率；高屏亦有局部短暫降雨的機率。

他說，氣溫逐日緩降，明晨降至最低時，氣象局大約還在16度左右，離大陸冷氣團定義尚有差距；北台灣平地最低氣溫約可降至14度左右，天氣濕涼微冷，應注意保暖。今天北部15至20度、中部17至24度、南部18至28度、東部16至27度。

周六降雨減緩、北部及東半部仍有局部短暫雨的機率，氣溫略回升。空檔的時間不長，周日、下周一水氣再增多，北部及東半部有局部雨；北台濕涼。下周二、周三多雨型態結束、天氣好轉。

至於高山是否有機會降雪？他說，雖然水氣條件符合，但氣溫不夠低，唯獨玉山有短暫時間接近零度，有雨夾雪或下冰霰的機率，其他高山更是機會渺茫。

氣象局 冷氣團

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