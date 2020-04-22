用聖樂撫慰人心 台北愛樂雲端音樂會邀樂迷相會

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
台北愛樂音樂會「創世紀」。圖/台北愛樂提供
台北愛樂音樂會「創世紀」。圖/台北愛樂提供

新冠肺炎延燒，藝文團隊面臨無法演出、沒有收入的困境。台北愛樂文教基金會為延續觀眾對藝術欣賞的熱度，自本週五（24日）起隔週推出「台北愛樂雲端音樂會」，將於粉絲專頁首度公開多場歷年經典大作的完整演出，重溫音樂會現場人聲與交響樂交織的震撼與感動。

台北愛樂文教基金會受疫情影響，從三月至六月共20多場音樂會及邀演被迫取消，音樂總監古育仲表示，在沒有演出、沒有收入的狀況下，「我們除了想辦法存活下去，也在思考如何將音樂帶到觀眾身邊」。因此，基金會整理了過去幾年經典的演出錄影和相關資料，將陸續在網路平台上公開，透過數位的方式和觀眾在雲端相見。

目前除了與《公視+》合作播出的十餘場精彩節目外，台北愛樂也精選8場歷年大型宗教音樂作品的演出於粉絲專頁上公開分享，期望在這疫情肆虐的非常時期，透過聖樂的療癒力量撫慰社會的惶恐不安。

台北愛樂表示，雲端音樂會每兩週一次，自本週五（24日）起，每隔週週五晚間十點，分別為樂迷帶來孟德爾頌「頌歌」、布拉姆斯「德文安魂曲」，被譽為三大神劇的韓德爾「彌賽亞」、海頓「創世紀」、孟德爾頌「以利亞」，以及華爾頓「伯沙撒王的盛宴」、巴赫「聖約翰受難曲」和巴赫「B小調彌撒」，每場演出上線後可供樂迷於72小時內隨時聆聽觀賞。

由台北愛樂文教基金會主辦，亞洲最大合唱盛會「台北國際合唱音樂節」，今年是否能如期舉行仍取決於疫情何時趨緩，尚待觀察。台北愛樂表示，目前正積極籌劃「TICF20線上回顧展」，將透過網站以數位方式呈現合唱節自1990年代草創時期到現在，這20幾年來作為台灣與國際合唱界交流平台所走過的種種歷程，可說是台灣近代合唱音樂發展史的縮影。

音樂會 疫情 新冠肺炎

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