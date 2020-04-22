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氣象局發布大雨特報 這四縣市留意局部大雨
受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中央氣象局今晚間針對台北、新北、基隆、宜蘭等四縣市發布大雨特報，明天(23日)基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，外出記得攜帶雨具。
氣象局表示，由於東北風增強，明下午起，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有８至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。
氣溫方面，氣象局提醒，氣溫將會比今天更低，明夜至後天(24日)清晨間，北台灣低溫14至16度，中部及花蓮17、18度，南部及台東18至20度，白天北台灣及花蓮高溫僅20至24度，中南部及台東仍可達25至30度。
氣象局表示，根據環保署空品預報資訊，受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北有雨且擴散條件佳，空氣品質普遍較好；高屏地區位於下風處，須留意污染物累積情形；竹苗、中部空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區於夜間及清晨風速偏弱，污染物可能累積達橘色提醒等級。
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