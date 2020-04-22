偶像劇女主角最常罹這癌 健保4月1日起給付標靶藥物

常看偶像連續劇的影迷，對於血癌應該都不陌生，因為這是女主角最常罹患的一種癌症，柔弱、容易暈倒，增加戲劇張力，但在真實世界中，血癌治療棘手，尤其是多發性骨髓瘤，患者一再復發，能用的藥物越來越少，衛福部健保署於2020年4月將抗CD38標靶藥物(Daratumumab)納入健保給付，每年約造福400名多發性骨髓瘤患者。

中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師葉士芃表示，多發性骨髓瘤是一種血癌，最常見的症狀為骨頭疼痛，常因脊椎骨折或肋骨溶骨性病變，引發劇烈疼痛，其他症狀還包括貧血、高鈣血症、重複性感染及腎功能異常等。

在治療上，多發性骨髓瘤難以治癒，患者在症狀緩解一段時間後復發。每一次復發，治療更加困難，健保能夠給付標靶藥物，對患者來說是一大福音。

葉士芃預估，此藥納入給付後，一年約有400名多發性骨髓瘤患者受惠，減輕經濟負擔，更重要的是，病患能維持良好生活品質，大幅延長了無惡化存活的時間。

Daratumumab是世界上唯一經核准用於治療多發性骨髓瘤的抗CD38標靶藥物。葉士芃說，CD38是一種表面蛋白，無論病程處於哪一個期別，都大量存在於多發性骨髓瘤細胞中。

2019美國血液學會年一項研究發現，以daratumumab併用lenalidomide/dexamethasone（現行療法）的

病患，中位無惡化存活達到4.4年（53.3個月），而使用現行療法，中位無惡化存活則約1.6年（19.6個月）。至於副作用，則兩者差不多。

根據台灣癌症登記報告，2007年確診386名多發性骨髓瘤患者，2016年則有626名患者被確診， 10年間增加超過6成7。

根據健保資料，Daratumumab是台灣第一個經核准用於合併治療的抗CD38標靶藥物，用來治療病情惡化、或是對第一線藥物反應不佳的多發性骨髓瘤成人患者。Daratumumab於2017年在台灣經核准用於治療復發型和頑固型多發性骨髓瘤的成人患者，並於2020年4月納入健保給付。