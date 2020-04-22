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氣象局：周五前及下周 3千公尺高山可能降雪
受到東北季風影響，中央氣象局表示，北台灣明天低溫僅14至16度，中部及花蓮17、18度，南部及台東18至20度，且北台灣是屬於整天偏涼的天氣型態，高溫僅17至19度，民眾外出記得保暖。
周五前華南雲雨區影響期間，及下周一至下周三在東北季風影響期間，若溫度與水氣配合，3000公尺以上高山有降雪的機會。
中央氣象局表示，華南雲雨區東移，水氣偏多，北部及東半部地區明天有短暫陣雨，中部地區及南部山區也有局部短暫陣雨，南部平地雲多，若水氣多亦有下雨可能性，中部以北及東北部地區並有局部大雨出現的機率，出門別忘了攜帶雨具。
中央氣象局表示，周六、周日(25、26日)東北季風減弱，氣溫稍回升；北部、東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區也有下些局部短暫陣雨的機率，中南部平地為多雲偶見陽光的天氣。
至於下周一(27日)東北季風稍增強，北台灣氣溫有下降趨勢，中南部及花東早晚也有涼意；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，中南部平地為多雲的天氣。
30日至5月2日北部山區及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。
中央氣象局也提醒，根據環保署空氣品質預報資訊，明天受東北季風及華南雲雨區東移影響，中部以北有雨且擴散條件佳，空氣品質普遍較好；高屏地區位於下風處，須留意汙染物累積情形；竹苗、中部空品區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，高屏局部地區於夜間及清晨風速偏弱，汙染物可能累積達橘色提醒等級。
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