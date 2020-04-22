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土城醫院明天試營運 因疫情不開放地下停車

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營的「新北市立土城醫院」，經過4年的施工期，將提前於明天開始試營運。記者魏翊庭／攝影
新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營的「新北市立土城醫院」，經過4年的施工期，將提前於明天開始試營運。記者魏翊庭／攝影

新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營的「新北市立土城醫院」，經過4年的施工期，將提前於明天開始試營運，可望紓解土城、樹林、三峽及鶯歌地區民眾的就醫需求，並提供醫學中心等級的醫療照護服務。不過由於疫情期間，因此開幕典禮延後。

因新冠病毒疫情仍舊嚴峻，醫院目前僅開放一樓大門及急診2個出入口，院方提醒所有來院民眾務必戴上口罩，並出示健保卡提供同仁進行TOCC查詢，同時配合接受體溫檢測與座位梅花座。對於高風險或疑似個案，醫院將會於大門口先做分流管理，若是疑似個案則直接帶往急診的戶外篩檢區就診。

新北市立土城醫院院長黃璟隆表示，土城醫院結合長庚醫院豐富的醫療經驗，提供精緻高端的醫療為新北市民服務，並運用各種智能化設備和建置系統稽核功能，提供安全有效率的作業，希望透過全新的樣貌帶給當地居民高品質的醫療服務。

新北市立土城醫院為地下3層、地上15層的建物，總樓地板面積將近4萬2千坪，屬教學級綜合醫院。黃璟隆院長表示，將開設門、急診服務，門診包括內外婦兒科、耳鼻喉科、皮膚科、復健科、眼科、牙科、職業醫學科等科別，提供周一五上下午診及夜診，及週六診以方便上班族及孩童就醫；急診則是24小時由專科主治醫師看診。

黃璟隆院長強調，未來將陸續規畫各式整合性醫療中心，包含早期療育中心、心臟衰竭中心、腦中風中心、睡眠中心、放射腫瘤中心、癌症中心及健康檢查中心等，希望能配合地區醫療需求特性，提供完整的醫療服務。

新北市立土城醫院位於土城區金城路2段6號，位置在捷運板南線土城站和永寧站之間。試營運期為加強防疫，醫院地下停車場暫停開放使用，民眾可多利用接駁車往返捷運站和醫院之間，捷運土城站在1號和3號出口，永寧站在4號出口，約10分鐘車程即可到達。尖峰時間30分鐘一班車，離峰時間60分鐘一班車。

地方議員陳世榮、廖宜琨、江怡臻等人反映，鶯歌及樹林民眾較難抵達該醫院，新北市交通局表示，將評估原有公車路線，加上到院需求，如有必要協調業者加開路線。

捷運 疫情

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