交通部通過近500億航空紓困貸款 11業者最快4月底取得
新冠肺炎對全球航空產業造成巨大衝擊，政府提供航空產業500億元專案融通貸款保證，交通部稍早表示，審查小組已完成審查，共11家業者有需求，通過融通貸款需求總額共計約500億元，最快4月底取得。
交通部表示，今天密集召開三場次航空產業融通貸款審查小組會議，審查小組由具會計、銀行及信保等背景之專家組成，並由交通部次長黃玉霖擔任召集人，提出融通貸款需求包含國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者，經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計新台幣498.2億元。
交通部說，該次審查結果將由民航局以書面通知申請業者、承貸銀行及財團法人中小企業信用保證基金辦理後續相關作業，預計最快4月底由信保基金完成後續聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款，另此次貸款業者亦可同時申請利息補貼。
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