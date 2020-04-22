快訊

公衛師法來了！行政院會明拍板 想獲資格得考試加證書

【疫情燒藝情1】連雲門也撐不下去 年燒破億恐拿劇場貸款

交通部通過近500億航空紓困貸款 11業者最快4月底取得

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
提出融通貸款需求包含國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者，經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計新台幣498.2億元。聯合報系資料照
提出融通貸款需求包含國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者，經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計新台幣498.2億元。聯合報系資料照

新冠肺炎對全球航空產業造成巨大衝擊，政府提供航空產業500億元專案融通貸款保證，交通部稍早表示，審查小組已完成審查，共11家業者有需求，通過融通貸款需求總額共計約500億元，最快4月底取得。

交通部表示，今天密集召開三場次航空產業融通貸款審查小組會議，審查小組由具會計、銀行及信保等背景之專家組成，並由交通部次長黃玉霖擔任召集人，提出融通貸款需求包含國籍民用航空運輸業、航空站地勤業及空廚業等共11家業者，經審查小組審查通過融通貸款需求總額共計新台幣498.2億元。

交通部說，該次審查結果將由民航局以書面通知申請業者、承貸銀行及財團法人中小企業信用保證基金辦理後續相關作業，預計最快4月底由信保基金完成後續聯審作業後，業者即可與承貸銀行順利完成簽約並取得融通貸款，另此次貸款業者亦可同時申請利息補貼。

新冠肺炎 民航局

延伸閱讀

央行中小企業融通 擬增至4000億元

搶救中小企業！央行加碼融通 倍增至4,000億

交通業 已請領薪資補貼 培訓限參與一期

華航改名？ 黃玉霖：歡迎大家討論

相關新聞

祥富水產勞檢複查神隱 北市：規避屬實最高罰15萬

帶動全台超市火鍋風潮的「祥富水產」，與旗下餐廳「八坂丼屋」4月16日無預警歇業，全台上百名員工受害，北市4月初已進行勞檢...

疫情衝擊沒事就找老婆麻煩 他罹患失志症候群

疫情橫掃全球，觀光旅遊業首當其衝，48歲的資深國際導遊阿龍，去年才剛買房就遇到新冠病毒風暴，國際旅遊受重創，公司不堪負荷...

肥料實名制已預購1.9萬噸 首兩日訂單配送完畢

新冠疫情引爆肥料之亂一個多月，農委會4月15日推出肥料實名預購補助制，主委陳吉仲承諾預購七個工作天沒拿到肥料「我辭職」，...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

新冠肺炎持續延燒，健身房也受到影響，台北市內湖成立15年的老牌「貝克漢健身中心」，在臉書公告結束營業，業者表示因為新冠肺...

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

喜歡吃蚵仔麵線的人有福了！一名網友在臉書社團上面分享一款全聯買到的古早味麵線，回家自己加蚵仔跟花枝羹後變成超美味麵線，照片一PO上網掀起網友暴動。

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

土城醫院明天試營運 因疫情不開放地下停車

新北市政府委託長庚醫療財團法人興建經營的「新北市立土城醫院」，經過4年的施工期，將提前於明天開始試營運，可望紓解土城、樹...

交通部通過近500億航空紓困貸款 11業者最快4月底取得

新冠肺炎對全球航空產業造成巨大衝擊，政府提供航空產業500億元專案融通貸款保證，交通部稍早表示，審查小組已完成審查，共1...

運動後膝蓋打不直 醫：可能半月板受傷了

一名20歲大學生跟朋友在海水裡玩摔角遊戲，回來後只覺右側膝蓋怪怪的不太舒服，經醫師診斷是右腳膝蓋半月板撕裂，後來透過「膝...

救花卉外銷！銷日訂單慘剩3成 華航首班類包機5月6日起飛

花卉是台灣農業市場受新冠肺炎衝擊最大的產業，過去文心蘭9成外銷日本大受歡迎，但現在銷日訂單及價格都只剩下往年的3至4成，...

冰箱跟電腦不能共存心超累 網曝解決辦法

在家裡同時使用太多電器，就有可能引發跳電。一名網友最近剛搬新家，原本他的冰箱和電腦共用一組插座，但他發現只要冰箱壓縮機運轉一次，電腦螢幕就會黑屏、閃跳一次，就算把冰箱移到另一組插座結果還是一樣，冰箱跟電腦不能共存，讓他直呼「心好累」。

熱門新聞

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

口罩退燒？便利商店插卡預購實測速度超快

不只桃機慘！國內機場旅客「七天掛蛋」 有的已關航廈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。