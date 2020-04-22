座頭鯨母女的神秘對話 台達遠赴赤道拍8K環境紀錄片

今天是世界地球日，台達與台達電子文教基金攜手啟動「鯨碳之歌」對白、改編影片徵件競賽。台達基金會贊助攝影團隊遠赴赤道拍攝「座頭鯨」，將以8K超高畫質影像呈現，預計年底巡演，傳達鯨魚碳捕獲潛能有助減緩全球暖化，喚起大眾對海洋生態的重視。台達也首度邀請民眾參與紀錄片對白設計，為座頭鯨母女間的對話賦予故事及生命力。

台達品牌長暨基金會副董事長郭珊珊表示，台達基金會長期推廣環境教育，繼2019年發表全球首支8K環境紀錄片「水起．台灣」後，今年將再推出第一支8K海洋環境紀錄片，訴說鯨魚為人類守護地球環境的故事。

郭珊珊說，攝影團隊遠赴南太平洋赤道附近的東加王國取景，歷時3個多月海底拍攝，透過台達8K投影技術，細緻呈現座頭鯨自南極游過數千公里，到赤道附近孕育下一代的身影。除了震撼畫面，影片中也聽見座頭鯨母女神秘且令人好奇的呼喚，在全球疫情如此嚴峻的現在，期待參賽者能發揮想像力，讓座頭鯨母女之間的對話帶來輕鬆與溫暖。

「鯨碳之歌」導演中川西說，這次在東加王國是他首度嘗試以8K解析度拍攝座頭鯨，由於8K攝影機體積大，水下移動較不便，同時又必須保持恰當距離，避免驚擾鯨魚兼顧對焦清晰，讓整體拍攝充滿挑戰。座頭鯨寶寶身長約5米，若在寬約6米的300吋8K銀幕上呈現，觀眾就幾乎能感受到鯨魚的實際大小，希望透過壯觀影像讓大家走入難得一見的海洋環境。

台達電子文教基金會執行長張楊乾表示，IMF（國際貨幣基金）研究，一隻鯨魚一生平均封存33公噸二氧化碳，等同於3000棵樹一年的吸碳量。台達基金會今年成立滿30周年，希望透過「鯨碳之歌」海洋環境紀錄片，讓大眾了解鯨魚對地球環境的貢獻，也期盼此次競賽在徵求創意的同時，吸引更多人才投入海洋保育。