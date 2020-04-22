肥料實名制已預購1.9萬噸 首兩日訂單配送完畢

新冠疫情引爆肥料之亂一個多月，農委會4月15日推出肥料實名預購補助制，主委陳吉仲承諾預購七個工作天沒拿到肥料「我辭職」，今天進一步宣布4月15日、16日共預購超過8000公噸肥料，已全部配送完畢。但肥料預購要提供身分證、地段地號，陳吉仲說，他知道很多農民都在「臭訐譙」很複雜，但只要第一次預購輸入資料，第二次後就變輕鬆。

肥料實名預購制度上路後，不少農民抱怨系統容易當機，根本無法預購，且還要提供身分證、地段地號、耕作面積等資料，相當麻煩。陳吉仲說，農糧署為了預購系統兩天開一次會，初期預購系統確實有點卡卡，主因是CPU（電腦中央處理器）空間太小，現在已經加大四倍，從昨天開始預購系統相當順暢，預購數量還達到4千多公噸。

農委會統計，4月15日有2676人預購3451.57公噸，已經配送4392.62公噸，4月16日有4179人預購4610.36公噸，已經配送5852.62公噸，這兩天的預購訂單都已經消化完畢如期配送。截至4月21日，已累積2萬597人預購1萬9188公噸，已經配送9772.56公噸。目前配送最多的縣市為台中、彰化、雲林、嘉義，因為正是水稻施用穗肥用量最大的時候。

陳吉仲表示，實名預購目的只有一個，「讓每個農民需要的肥料拿得到，若沒有實名制絕對無法做到」，但預購制度工程浩大、非常複雜，農民必須提供姓名、身分證、地段地號、耕作面積、耕種作物、購買肥料品項，對農民是一大負擔。

陳吉仲說，但預購麻煩只有第一次，第二次以後系統就會有資料，預購速度將會加快。他知道很多農民都在「臭訐譙」預購很複雜，但以後所有天然災害現金救助、或疫情更嚴重有必要發放現金補助時，就可以藉由這套系統獲得實耕者資料，直接把補助發給實耕者，並進一步推動「農民卡」，結合產銷履歷、溯源等政策。