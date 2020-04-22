疫情衝擊沒事就找老婆麻煩 他罹患失志症候群

疫情橫掃全球，觀光旅遊業首當其衝，48歲的資深國際導遊阿龍，去年才剛買房就遇到新冠病毒風暴，國際旅遊受重創，公司不堪負荷收場，阿龍失去收入，臨時轉行從事基層保全，自從當了保全後，時常心情低落、想法負面，覺得人生沒有目標，每日輾轉難眠，也變得不耐煩，常因為小事與太太發生口角，情緒出現相當大變化，求診後才知道自己出現「失志症候群」。

開業身心診所院長楊聰財醫師表示，此波新冠病病毒疫情擴散影響，讓許多人措手不及，失業潮及商店倒閉潮接踵而來，讓許多人面臨人生及環境的重大轉變，並承受龐大身心壓力，若長期無法處理及調整這些壓力，就容易產生無力感、絕望感及孤立感，長期會合併失眠、恐慌、焦慮等身心症狀，嚴重者會對生活失去目標，失去人際社交動力，造成「失志症候群」上身。

楊聰財說，類似阿龍的患者，近期激增三成，經臨床問診後發現，患者大多具備自我要求高、把工作當生活重心及目標導向者，由於努力工作獲得了成就感，加上生活主要都在工作，發生疫情後突然沒了工作及收入，加上失去生活目標，因此出現「失志症候群」症狀，籲家人朋友別輕忽。

面對「失志症侯群｣患者，臨床上，會採用藥物與非藥物合併治療。以藥物來改善患者憂鬱、失眠及焦慮等生理症狀，讓患者找回生活節奏，有體力維持社會功能，後續經由心理會談治療，穩定患者情緒及建立正向的認知，並教導正確的紓壓技巧，讓患者恢復睡眠、營養及運動等「三好」功能。

楊聰財提醒，這波疫情險峻，目前仍看不到終點，民眾除了平時做好自我防護工作外，若察覺自己或家人出現身心不適症狀時，應儘早就醫檢查，避免造成更嚴重的身心災害。

・失志症候群自我評量表

一、每天不容易入睡、失眠 二、我覺得既難過又悲慘 三、我對生活感到洩氣 四、我覺得焦慮煩躁 五、我覺得無望無助 六、我對很多事情感到生氣 七、我喪失生活中的角色跟目標

註：若出現上述五項或更多者恐為失志症候群，建議可找尋專業精神科醫師協助。