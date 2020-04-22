長榮首架客艙載貨航班昨晚飛美國 外傳載送中國口罩

長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國，這也是疫情爆發以來國籍航空以客機的腹艙載貨、不戴客首例。至於內容物， 外傳是載送中國口罩。對此，長榮航空僅表示貨物不會從單一地方來，多數為境外轉運貨物。

長榮BR56昨晚啟航飛往美國芝加哥，為確保貨物在飛行途中不會因移位、碰撞而受損，長榮以涼被、枕頭等作為保護，緊貼椅背綑綁好。

長榮說，第一班客艙載貨航班機型為波音777-300ER，貨品主要為協助防疫醫療物資。於符合飛安的原則下，配合全球貨主緊急醫療物資運送的需求，安排利用客機客艙載貨，以提供貨主必要之運能與時效，未來將視實際需求增加飛航之目的地及航班，使用之機型為777-300ER及787客機。

長榮說，感謝民航局在最短時間內擬定出客機客艙載貨申請作業原則，讓航空公司可以作為運送緊急物資之彈性，在飛航安全無虞的原則下，將以載運醫療物資為主，飛航日期與航線會視實際需求提出申請。

民航局表示，國籍航空中目前僅有長榮提出相關申請並核准通過，華航、華信、台灣虎航，則分別開過會討論，準備規劃執飛機型、載貨位置等，待民航局實地局部演練驗證後，就會同意業者客艙載貨申請。華航說，客艙載貨已向民航局申請，尚待審核中。

星宇航空則表示不會去申請，因為目前只有三架飛機，待疫情和緩後就會馬上恢復航班，不像他航閒置飛機數量較多，且他航使用777客機，星宇機型較小，改為貨機不符經濟效益。