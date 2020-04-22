快訊

艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

長榮首架客艙載貨航班昨晚飛美國 外傳載送中國口罩

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供
長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供

長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國，這也是疫情爆發以來國籍航空以客機的腹艙載貨、不戴客首例。至於內容物， 外傳是載送中國口罩。對此，長榮航空僅表示貨物不會從單一地方來，多數為境外轉運貨物。

長榮BR56昨晚啟航飛往美國芝加哥，為確保貨物在飛行途中不會因移位、碰撞而受損，長榮以涼被、枕頭等作為保護，緊貼椅背綑綁好。

長榮說，第一班客艙載貨航班機型為波音777-300ER，貨品主要為協助防疫醫療物資。於符合飛安的原則下，配合全球貨主緊急醫療物資運送的需求，安排利用客機客艙載貨，以提供貨主必要之運能與時效，未來將視實際需求增加飛航之目的地及航班，使用之機型為777-300ER及787客機。

長榮說，感謝民航局在最短時間內擬定出客機客艙載貨申請作業原則，讓航空公司可以作為運送緊急物資之彈性，在飛航安全無虞的原則下，將以載運醫療物資為主，飛航日期與航線會視實際需求提出申請。

民航局表示，國籍航空中目前僅有長榮提出相關申請並核准通過，華航、華信、台灣虎航，則分別開過會討論，準備規劃執飛機型、載貨位置等，待民航局實地局部演練驗證後，就會同意業者客艙載貨申請。華航說，客艙載貨已向民航局申請，尚待審核中。

星宇航空則表示不會去申請，因為目前只有三架飛機，待疫情和緩後就會馬上恢復航班，不像他航閒置飛機數量較多，且他航使用777客機，星宇機型較小，改為貨機不符經濟效益。

民航局自上月28日起加速核准業者申請客機不載客、僅腹艙載貨，截至4月中已有19家業者提出申請，5月底前約執飛1800架次，其中，國籍業者約佔85％。

長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供
長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供
長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供
長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供
長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供
長榮航空首架客艙載貨航班昨晚起飛至美國芝加哥。圖／長榮航空提供

長榮 民航局

延伸閱讀

口罩隨便收防疫NG? 護理師教你「4步驟」正確收口罩

幸運兒買9片口罩領到「驚喜包」 超美馬卡龍色引網暴動

北市推口罩販賣機 柯文哲：中央有協助幫忙

傳4月17日舊金山返台班機又載到確診客 長榮回應了

相關新聞

救花卉外銷！銷日訂單慘剩3成 華航首班類包機5月6日起飛

花卉是台灣農業市場受新冠肺炎衝擊最大的產業，過去文心蘭9成外銷日本大受歡迎，但現在銷日訂單及價格都只剩下往年的3至4成，...

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

新冠肺炎持續延燒，健身房也受到影響，台北市內湖成立15年的老牌「貝克漢健身中心」，在臉書公告結束營業，業者表示因為新冠肺...

高鐵「類梅花座」上路 優先排靠窗、間隔兩到三排座位

因應新冠肺炎疫情升溫，高鐵「類梅花座」分散配位邏輯昨天上路。交通部長林佳龍說，現在開始訂高鐵票，系統除了橫向優先配靠窗座...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

林佳龍為華航打氣！欽佩工會願減薪 改名則要等等

交通部長林佳龍今天下午視察中華航空修護工廠及慰問華航企業工會同仁。對於華航5月起減薪15到25%，暫定實施三個月，林佳龍...

東北風增強 中央氣象局發布陸上特報

受到東北風增強影響，中央氣象局今發布陸上強風特報，提醒明天(23日)午起，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海...

大樂透21摃！周五頭獎上看6.8億 創今年最高獎金

今年最高頭獎別錯過！台彩今表示，大樂透已連摃21期，本週五（24日）頭獎上看6.8億元，是今年以來最高的頭獎，明（23日...

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

防疫缺人手！醫療保健、社工服務業 徵才人數破紀錄

受新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，但醫療器材、藥物及相關醫療人員的人力需求不降反升！勞動部勞動力發展署今指出，今年3月「醫療...

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

喜歡吃蚵仔麵線的人有福了！一名網友在臉書社團上面分享一款全聯買到的古早味麵線，回家自己加蚵仔跟花枝羹後變成超美味麵線，照片一PO上網掀起網友暴動。

冰箱跟電腦不能共存心超累 網曝解決辦法

在家裡同時使用太多電器，就有可能引發跳電。一名網友最近剛搬新家，原本他的冰箱和電腦共用一組插座，但他發現只要冰箱壓縮機運轉一次，電腦螢幕就會黑屏、閃跳一次，就算把冰箱移到另一組插座結果還是一樣，冰箱跟電腦不能共存，讓他直呼「心好累」。

現實版動森？日本「合作住宅」可以自己挑鄰居！

說到合作住宅，大多會想到歐洲住宅合作社的悠久歷史。不過將眼光放回亞洲，鄰近日本的合作住宅至今也已有將近百年的發展歷程。日本合作住宅發展與時代的社會、經濟條件息息相關，過程中也面臨到各種挑戰、危機與制度調整，更有中央政府、地方政府、銀行融資、NPO法人與民間企業等不同角色協作互動。

熱門新聞

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

領錢囉！首批4000多名自營業者 3萬元補助明入帳

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

口罩退燒？便利商店插卡預購實測速度超快

發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

不只桃機慘！國內機場旅客「七天掛蛋」 有的已關航廈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。