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艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

防疫缺人手！醫療保健、社工服務業 徵才人數破紀錄

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

受新冠肺炎疫情影響，百業蕭條，但醫療器材、藥物及相關醫療人員的人力需求不降反升！勞動部勞動力發展署今指出，今年3月「醫療保健及社會工作服務業」新登記求才人數為5404人，相較於上個月成長5.12％；較上年同期成長8.78％，創2004年迄今求才人數最高紀錄，其中「照顧服務員」與「護理師/護士」占總求才人數7成6，人力需求高。

行政院主計總處今公布國內3月失業率為3.72%，較2月上升0.02個百分點，較去年同月上升0.04個百分點。

據發展署就業服務資訊整合系統統計，3月各公立就業服務機構新登記求職人數總計6萬737人，較2月增加3.97％，新登記求才人數則為9萬3324人，較2月減少6.63％，平均每1位求職者有1.54個工作機會。

勞動力發展署分析，受疫情影響，3月整體就業市場廠商求才趨於保守，不過，因疫情延燒，市場對醫療器材、藥物及相關醫療人員需求反提升，帶動相關產業逆勢成長；再者，國家發展委員會預估台灣的65歲以上人口將於2025年占全體人口比率20％，屆時正式邁入超高齡社會，推測受疫情、人口組成變化因素，連帶提升「醫療保健及社會工作服務業」求才人數。

發展署說，2020年3月「醫療保健及社會工作服務業」新登記求才人數為5404人，相較於上個月成長5.12％；較上年同月成長8.78％，創下自2004年迄今，求才人數最高，而「照顧服務員」與「護理師/護士」占該業總求才人數7成6。

其中，台大醫學院附設癌醫中心醫院、耕莘醫院、右昌聯合醫院分別透過台灣就業通釋出不少職缺，工作內容多為護理師、生物科技研發人員和藥師等；耕莘醫院的護理師/護士薪資則上看49K。

此外，發展署說，疫情因素也帶動藥品製造業需求人數，永信藥品、大江生醫與美時化學製藥等廠商都釋出製藥技術員、生產技術員與品管檢驗員等職缺，醫百科技的醫療器材研發工程師薪資上看60K，長宏醫藥生技的醫藥研發人員薪資36K至50K。

台灣就業通網站除將陸續辦理線上就業博覽會，5月也將陸續在全國各地舉辦小型徵才活動，有求職需求的民眾可上台灣就業通網站（https://www.taiwanjobs.gov.tw）查詢，或撥打24小時免付費客服專線0800-777-888。

疫情 護理師

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