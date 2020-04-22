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【疫情燒藝情1】連雲門也撐不下去 年燒破億恐拿劇場貸款

無接觸商機、電子支付帶領台灣邁入新消費時代

聯合線上 / 張佳平

你是否有觀察到，近期外送員的身影更頻繁地在巷弄商圈裡穿梭，隨著全球疫情升溫，民眾改變消費方式，「無接觸」服務及電子支付正悄悄地領著台灣，走向無現金交易的新消費時代。

為振興內需消費，政府擬推出「振興抵用券」及「酷碰折扣券」總規模共180億元，後者超過百億元。「酷碰折扣券」是什麼？參照去年經濟部「你消費．我回饋」活動，與台灣Pay、街口支付、LINE Pay一卡通、Pi拍錢包等業者合作，提供補貼折扣額度為25%，每人每月折扣上限為1,000元。

圖／台中觀光旅遊局 提供
圖／台中觀光旅遊局 提供

店家呼籲盡快推出「酷碰券」可邊做邊調整

「疫情衝擊商圈生意只剩下兩成，店家吃老本苦撐」，台中繼光商圈張主委感嘆，該商圈近120家店，店家營業額劇降。不過就他觀察，受疫情影響較小的店家，主要是加入外送平台或導入電子支付，透過數位化自救，增加銷售管道。希望振興計畫越快啟動越好，建議可邊做邊調整。但全台1千家零售商的補助名額太少，呼籲增加名額。

孔廟商圈理事長邱千芳，她是消費者也是商家，因商圈事務繁雜，最常忘記換零錢，手機支付解決交易問題；而她的水電費、停車費繳費也都是用電子支付。去年街口支付、LINE Pay一卡通帳戶等都有指定商圈優惠，最高30%回饋金，她買一頂安全帽單筆消費3,500元，就回饋1,000元，嚐到消費甜頭。針對酷碰券近期受到多方質疑，她認為，振興經濟方案就是要給願意消費的國民刺激市場經濟，且支持消費補貼要即時。

圖／孔廟商圈 提供
圖／孔廟商圈 提供

「光是整理零錢每天就要花超過兩小時，還要扛著幾十公斤的銅板到銀行兌換，太麻煩。」擁有四家分店的明倫蛋餅張老闆說，他贊成商家導入電子支付，只需拿出手機掃條碼就能結帳，不用找零錢，省下時間成本。商家數位化是趨勢，他指出，透過數據分析掌握客人流量、消費族群、銷售地區等因素，有利於精準行銷宣傳；政府提出「酷碰券」要刺激消費是美意，數位支付，讓金流一目瞭然，商家樂於響應。

年輕族群偏愛電子支付 提供方便的多元性服務

年輕白領Mark是一個月只領一次現金的電子支付的重度愛好者，平時出門幾乎不帶太多錢，所以平時都是用電子支付。他說，許多店家也有針對電子支付，推出折扣優惠，不論叫外送、外帶點餐或者叫車，用電子支付都很方便，同時能達到記帳效果。疫情當頭，鈔票上細菌多，減少接觸就要多用電子支付。針對酷碰券回饋金規畫上限25%，他認為，透過電子支付發放更能達到原本的目的，若消費金額較大，能拿得回饋金也越多，因此有助於刺激消費。Mark也指出，疫情期間可觀察到網銀的交易量暴增，可見大家對於減少接觸現金，逐漸形成共識。

針對發放酷碰券來振興經濟，另一位行動支付用戶說，也認同發放酷碰券會比發現金更能達到刺激消費的目的，因爲依照台灣人的習慣，拿到現金很有可能會存起來，導致刺激消費的成效打折。而對於政府趁機推廣電子支付表示贊同，主張發酷碰券搭配電子支付，希望能盡快實施。

圖／明倫蛋餅臉書 提供
圖／明倫蛋餅臉書 提供

圖／張佳平 提供
圖／張佳平 提供

《雙城記》：「這是最好的時代，也是最壞的時代」。電子支付將在後疫情時代引領消費趨勢。

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