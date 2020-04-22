不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

新冠肺炎持續延燒，健身房也受到影響，台北市內湖成立15年的老牌「貝克漢健身中心」，在臉書公告結束營業，業者表示因為新冠肺炎疫情影響太大，不得不在4月30日結束營業，也同步公布退費標準，消息曝光後，許多網友大嘆「太可惜」、「才剛練2個月」、「老牌子欸，居然也會倒⋯」。

貝克漢健身中心成立於2005年，至今已經15年，2年前才遷移至新場館，業者在今天（4月22日）在臉書上公告，表示因為疫情，對營運影響甚大，將營運到4月30日，感謝大家相挺。不過聲明中也表示，「貝克漢教練團隊秉持衷心執行專業，將持續為您打造健康，請您與我們共同期待」，似乎之後仍有重起的可能性。而且貝克漢另外有高爾夫球練習場，目前仍會持續營運。

業者也同步公告退費機制，5月1日起開放退費不收手續費。