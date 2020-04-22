62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

喜歡吃蚵仔麵線的人有福了！一名網友在臉書社團上面分享一款全聯買到的古早味麵線，回家自己加蚵仔跟花枝羹後變成超美味麵線，照片一PO上網掀起網友暴動。

一名網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享一款便宜又美味的「虎牌蚵仔麵線」，一包只要62元，煮起來卻滿滿一鍋，份量驚人。原PO還分享，內容物有一包麵線及3包調味料，再另外再買蚵仔、花枝羹加料，美味程度令原PO兒子大讚，「比外面賣的好吃」。

原PO也分享獨家食譜，銀色調味粉可依個人口味斟酌鹹度，太白粉也可以調自己要的稠度，起鍋前再照自己的喜好添加沙茶、黑醋、香菜，美味的麵線就可以端上桌了。

網友分享的全聯麵線，自己加料後令人食指大動。圖擷自 FB「我愛全聯-好物老實說」

吃過的網友大讚，「虎牌這個真的可以買」、「這款比外面有些店家的麵線還好吃」、「很大鍋，（一包）3-4人差不多」，也有網友分享更好吃的做法，「還要加滷大腸才夠味」、「我也是買這款，麵線要先水洗一下避免太鹹」。

此文還推坑不少網友，「明天的目標」、「又要缺貨了」，甚至馬上就有網友去買回來自己料理，並分享至社團，試過的網友也說讚。