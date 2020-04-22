高鐵「類梅花座」上路 優先排靠窗、間隔兩到三排座位

因應新冠肺炎疫情升溫，高鐵「類梅花座」分散配位邏輯昨天上路。交通部長林佳龍說，現在開始訂高鐵票，系統除了橫向優先配靠窗座位，縱向也會依序間隔兩到三排座位。

林佳龍稍早在臉書上表示，高鐵原先的配位邏輯考量舒適度，靠窗座位滿了才會安排走道與中間座位。有網友建議防疫期間安排梅花座，因此轉請高鐵研議。

林佳龍說，經過考量數百種訂位需求、測試後，高鐵的「類梅花座」訂位邏輯昨天上路。然而「類梅花座」僅是輔助保持社交距離的措施，依乘載率感受度不同；搭乘大眾運輸，戴口罩、不飲食才是最重要的自我保護措施，提醒乘客務必配合。

同時，林佳龍也要對大眾運輸的夥伴們表示感謝，這段時間為防堵疫情繃緊神經，每個人都很辛苦，交通部會陪伴彼此，期盼疫情趕快過去，迎來天晴。