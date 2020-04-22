快訊

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

高鐵「類梅花座」上路 優先排靠窗、間隔兩到三排座位

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵公司「類梅花座」分散配位邏輯上路。記者曹悅華／攝影
台灣高鐵公司「類梅花座」分散配位邏輯上路。記者曹悅華／攝影

因應新冠肺炎疫情升溫，高鐵「類梅花座」分散配位邏輯昨天上路。交通部長林佳龍說，現在開始訂高鐵票，系統除了橫向優先配靠窗座位，縱向也會依序間隔兩到三排座位。

林佳龍稍早在臉書上表示，高鐵原先的配位邏輯考量舒適度，靠窗座位滿了才會安排走道與中間座位。有網友建議防疫期間安排梅花座，因此轉請高鐵研議。

林佳龍說，經過考量數百種訂位需求、測試後，高鐵的「類梅花座」訂位邏輯昨天上路。然而「類梅花座」僅是輔助保持社交距離的措施，依乘載率感受度不同；搭乘大眾運輸，戴口罩、不飲食才是最重要的自我保護措施，提醒乘客務必配合。

同時，林佳龍也要對大眾運輸的夥伴們表示感謝，這段時間為防堵疫情繃緊神經，每個人都很辛苦，交通部會陪伴彼此，期盼疫情趕快過去，迎來天晴。

高鐵 林佳龍 梅花

延伸閱讀

林佳龍為華航打氣！欽佩工會願減薪 改名則要等等

林佳龍來台南釋利多 未來細胞警示更精準並縮小範圍

五一連假飯店訂房僅剩4成 林佳龍：紓困滾動式檢討

一張圖看敦睦艦隊確診去過交通節點 林佳龍允持續消毒

相關新聞

救花卉外銷！銷日訂單慘剩3成 華航首班類包機5月6日起飛

花卉是台灣農業市場受新冠肺炎衝擊最大的產業，過去文心蘭9成外銷日本大受歡迎，但現在銷日訂單及價格都只剩下往年的3至4成，...

高鐵「類梅花座」上路 優先排靠窗、間隔兩到三排座位

因應新冠肺炎疫情升溫，高鐵「類梅花座」分散配位邏輯昨天上路。交通部長林佳龍說，現在開始訂高鐵票，系統除了橫向優先配靠窗座...

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

林佳龍為華航打氣！欽佩工會願減薪 改名則要等等

交通部長林佳龍今天下午視察中華航空修護工廠及慰問華航企業工會同仁。對於華航5月起減薪15到25%，暫定實施三個月，林佳龍...

東北風增強 中央氣象局發布陸上特報

受到東北風增強影響，中央氣象局今發布陸上強風特報，提醒明天(23日)午起，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海...

大樂透21摃！周五頭獎上看6.8億 創今年最高獎金

今年最高頭獎別錯過！台彩今表示，大樂透已連摃21期，本週五（24日）頭獎上看6.8億元，是今年以來最高的頭獎，明（23日...

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

62元滿滿一鍋！全聯超強蚵仔麵線 吃過的網友都說讚

喜歡吃蚵仔麵線的人有福了！一名網友在臉書社團上面分享一款全聯買到的古早味麵線，回家自己加蚵仔跟花枝羹後變成超美味麵線，照片一PO上網掀起網友暴動。

不敵疫情！成立15年「貝克漢健身中心」宣告結束營業　網友傻眼不捨

新冠肺炎持續延燒，健身房也受到影響，台北市內湖成立15年的老牌「貝克漢健身中心」，在臉書公告結束營業，業者表示因為新冠肺...

冰箱跟電腦不能共存心超累 網曝解決辦法

在家裡同時使用太多電器，就有可能引發跳電。一名網友最近剛搬新家，原本他的冰箱和電腦共用一組插座，但他發現只要冰箱壓縮機運轉一次，電腦螢幕就會黑屏、閃跳一次，就算把冰箱移到另一組插座結果還是一樣，冰箱跟電腦不能共存，讓他直呼「心好累」。

現實版動森？日本「合作住宅」可以自己挑鄰居！

說到合作住宅，大多會想到歐洲住宅合作社的悠久歷史。不過將眼光放回亞洲，鄰近日本的合作住宅至今也已有將近百年的發展歷程。日本合作住宅發展與時代的社會、經濟條件息息相關，過程中也面臨到各種挑戰、危機與制度調整，更有中央政府、地方政府、銀行融資、NPO法人與民間企業等不同角色協作互動。

量能吃緊 集中檢疫所剩600床

第二批第二架中國湖北類包機昨晚再接回229名滯留當地的國人，晚間9時許完成任務，眾人平安返抵國門。中央流行疫情指揮中心表示，集中檢疫所新增這批入住者、扣除解除隔離者，容額加減後約剩下600張空床；政府部門將持續擴充量能，目前陸續徵用全台十幾處作為新的檢疫所，目標是將現有的總床數2100床擴充至3000床。

熱門新聞

領錢囉！首批4000多名自營業者 3萬元補助明入帳

「口罩實名制3.0」4/22上路！4大超商領口罩優惠快筆記

全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

山友注意！致死率最高30% 新人畜共通傳染病在台現蹤

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

他驚見藥局0排隊人潮懷疑口罩會過剩 網打臉：14天還沒到

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。