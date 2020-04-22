林佳龍為華航打氣！欽佩工會願減薪 改名則要等等

交通部長林佳龍今天下午視察中華航空修護工廠及慰問華航企業工會同仁。對於華航5月起減薪15到25%，暫定實施三個月，林佳龍說對於工會能做出這樣決定很欽佩，也很支持多增加貨運載送。至於是否改名，他則說要等社會有共識，目前會分為中長期計畫，增加台灣意象。

林佳龍說，台灣航空業面對到空前未有危機，生死存亡之際，交通部展開對航空公司融資紓困，當然勞資方面能共體時艱，在勞資協商基礎上，適當減薪減班，一起度過難關也很好。大家是個團隊，華航還是天空國家隊，防疫包機、防疫物資出口等重責大任都在華航身上，而且每次都能順利完成任務，今天來為華航員工加油打氣。

針對5月起一級主管減薪25%、二級主管減薪20%、一般員工減薪15%，林佳龍說能夠透過勞資協商，以三個月時間進行減薪減班，且愈高級主管減愈多，基層員工會感受到公司誠意，對於工會來講能做出這決定非常欽佩。這就是革命感情展現，大家在同一艘船上，公司經營不下去，勞資也無法存在，患難間真情，可以共體時艱度過難關。

對於華航貨運是否撐起營收表現，林佳龍則表示很支持增加貨運部分，總是要找出路，現在看到貨運有起來，客機也允許以貨運為主。目前防疫優先，人流幾乎管制情況下，可透過物流，提升華航產值，減少出入境管制造成客運上造成損失傷害，提升競爭力，因此支持客運轉貨運，增加貨運在國際上競爭力，公司營收也能提高。

至於改名一事，林佳龍說華航是歷史悠久公司，社會也都了解，如果不是因為面對國際上混淆或是錯誤代表爭議，公司品牌要去做改名一定有其挑戰。多數人都是支持，不同意見是因為會遇到困難，會在社會有共識後，透過朝野協商，依循公司自理方式，更清楚呈現台灣識別性。

林佳龍說，台灣是這次防疫的模範生，華航作為國籍航空也要去呈現台灣識別、印象、元素，分短中長期推動，困難一定會有，只要有心一定可以找出來要走的路。