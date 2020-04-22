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東北風增強 中央氣象局發布陸上特報

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到東北季風及華南雲雨區影響，基隆北海岸今有局部大雨發生的機率。圖／報系資料照
受到東北季風及華南雲雨區影響，基隆北海岸今有局部大雨發生的機率。圖／報系資料照

受到東北風增強影響，中央氣象局今發布陸上強風特報，提醒明天(23日)午起，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有８至１０級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪。

此外，受到東北季風及華南雲雨區影響，基隆北海岸今有局部大雨發生的機率。截至下午2點56分止，新北市大坪累積雨量已達75.5 mm，其次為新北市三和53mm、新北市富貴角 51.5 mm、新北市瑞芳50mm。

天氣風險公司總經理彭啟明也提醒，今天到周五這三天，鋒面雲系會逐步由北往南移，鋒面的水氣不斷會往台灣附近輸送，中部以北及東半部持續有短暫陣雨，不過這波鋒面對流在台灣附近缺乏很強的動力條件，降雨預期是以地形上配合降雨為主，由於持續時較久，會讓大家感受很濕涼。

中南部影響較小，偶有短暫陣雨。預計到周末期間，鋒面減弱東移，剩下東北風型的天氣，迎風面的東北部有持續東北風的地形降雨。 

彭啟明表示，溫度是這波變化最有感的，今天清晨北部掉到16-18度，中南部也略降到19-20度，周四、五兩天溫度還會逐步下滑，低溫北部將下看14-15度，中部16-17度，會有點濕冷的感覺，一直要到周末才會緩回溫。

彭啟明

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