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大樂透21摃！周五頭獎上看6.8億 創今年最高獎金

聯合報 / 記者戴瑞瑤／即時報導
大樂透已連摃21期，本週五（24日）頭獎上看6.8億元。圖／聯合報系資料照片
大樂透已連摃21期，本週五（24日）頭獎上看6.8億元。圖／聯合報系資料照片

今年最高頭獎別錯過！台彩今表示，大樂透已連摃21期，本週五（24日）頭獎上看6.8億元，是今年以來最高的頭獎，明（23日）晚開獎的威力彩頭獎也上看3.2億元，高額獎金吸引消費者上門，帶動彩券行買氣升溫。

台彩今表示，「大樂透」已經連摃21期，本週五頭獎上看6.8億元，再創今年新高，明（23日）晚開獎的「威力彩」頭獎上看3.2億元，民眾路過彩券行不妨將2個遊戲一次買齊，下個頭獎幸運兒可能就是你。

此外，「大樂透」今年大年初一（1月25日）在台東市「鑫富發彩券行」開出2.43億元頭獎，領獎期限至4月29日，進入最後倒數，台彩日前透過媒體尋找這位頭獎幸運兒，經過近兩週，中獎人仍未出現。

台彩今再次呼籲，今年春節曾在台東市「鑫富發彩券行」買過「大樂透」的民眾，仔細找一下該期彩券並核對獎號，如果幸運中頭獎，記得把握最後領獎期限，千萬不要跟財神擦身而過。

根據台彩統計，從2007年至今年3月底，高額中獎人（單注中獎金額超過500萬元者）共有5470位完成兌領獎金，這些幸運兒當中，有70%的人在中獎後的7天內就來領獎，1個月（30天）後才出面領獎的僅4%，而「忍耐」到兌獎期限最後一天才來領獎的則有3位。

有趣的是，分析「兌獎忍耐天數」與「中獎金額」之間的關係，發現中獎金額愈高，會撐愈久才來領獎。中獎金額在億元（不含）以下的中獎人平均等待7.8天就領獎；對中億元（含）以上獎金的中獎人則平均會等待13.2天；而對中10億元以上獎金的中獎人，領獎時間則更拉長為15天。台東市今年大年初一開出的2.43億元「大樂透」頭獎，中獎人若在4月29日兌獎期限領獎，將會與前三位並列史上最能忍耐的高額中獎人。

頭獎 大樂透 彩券行

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大樂透連21摃 周五頭獎上看6.8億今年最高

大樂透第109040期 頭獎連21摃

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