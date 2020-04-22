疫情暴風雪 創世第1季捐款少千萬元、發票少百萬張

新冠肺炎疫情延燒數月，不只產業蕭條，部分勞工遭減班、減薪，社福團體也面臨前所未有的寒冬，創世基金會指出，受疫情衝擊，今年1到3月捐助收入比去年同期少了上千萬元，全台捐發票樟樹也減少約100萬張，擔憂疫情若持續拉長，全台17所、服務800多名植物人安養院以及2000多名植物人到宅服務，恐被迫中斷。

創世基金會坦言，疫情衝擊社福團體善款、募集發票數銳減，最近全台各服務據點陸續接到電話，部分捐助人表明因被放無薪假，將暫停定期定額捐助，也有中小企業及店家因生意下滑，捐款金額大幅縮減，加上原訂各大、小型活動停辦，創世1至3月捐助收入較去年同期少了上千萬，全台捐發票張數減少1百萬張，擔心疫情再持續下去，只能吃老本，甚至被迫中斷服務。

創世表示，植物人家屬中有從事流水席「水腳（台語，指幫廚）」，因疫情爆發後，沒有訂席就沒有工作收入，也有從事航運業的家屬，自從客船禁止進出港後，業務停擺，從2月慢慢被減班，到現在只剩基本工時、基本工資維持生計，若創世安養院無法繼續服務，植物人接回家更是不知如何活下去。

創世基金會說，創世長期耕耘清寒家庭植物人照護，全台設有17所植物人安養院，院內服務800多位植物人，免費提供2000多位植物人家庭到宅服務，照顧1位植物人每天約需10片尿布，1整年約需要340萬片尿布，盼社會大眾每天存10元，每月300元，幫助植物人尿布。愛心專線：(02)2835-7700分機9心願小組。