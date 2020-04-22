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冰箱跟電腦不能共存心超累 網曝解決辦法
在家裡同時使用太多電器，就有可能引發跳電。一名網友最近剛搬新家，原本他的冰箱和電腦共用一組插座，但他發現只要冰箱壓縮機運轉一次，電腦螢幕就會黑屏、閃跳一次，就算把冰箱移到另一組插座結果還是一樣，冰箱跟電腦不能共存，讓他直呼「心好累」。
日前一名網友在PTT發文提到，最近剛搬新家，原先冰箱跟電腦共用同一組插座，但他發現冰箱的壓縮機只要一運轉，電腦螢幕就會黑屏、閃跳，於是原PO將冰箱移到另一組插座，而那個插座只讓冰箱單獨使用，旁邊的插座空著，但結果卻還是一樣。
原PO表示，只要電腦黑屏一次，就會伴隨一次彈簧的聲音，所以不是電器靠太近，或共用插座的問題。這問題讓他苦惱表示「冰箱跟電腦不能共存，要用冰箱不能開電腦；開電腦出門要拔冰箱插頭」，也讓他直呼心累。
貼文一出，網友們紛紛給出建議「買變頻的電冰箱就沒有這個困擾」、「電路要重遷，不然買個UPS保護電腦」、「看要換變頻電冰箱，或是電腦設備加裝on-line UPS，二擇一」、「最簡單是把電腦的電線迴路和大耗電的分開，不要同一路即可」、「越老舊的冰箱，壓縮機啟動電流越大，越有可能造成此現象，總之就是要花錢解決」、「這問題很常見，同一個迴路就這樣，請房東找水電改」。
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