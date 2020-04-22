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網搜「洗手」愈多確診數愈少 國衛院發表研究成果

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
國家衛生研究院。記者胡蓬生／攝影
國家衛生研究院。記者胡蓬生／攝影

國家衛生研究院群體健康科學研究所林煜軒醫師研究團隊分析21個國家在今年1月29日至2月19日這段期間的Google趨勢數據發現，「洗手」搜尋量較多，之後確診病例數較少，特別是台灣在21個國家中搜尋「洗手」的程度名列前茅，顯示出台灣民眾重視洗手的程度，對國內防疫工作有極大助益。

國衛院指出，新型冠狀病毒 (COVID-19)疫情在全球持續蔓延，台灣的防疫表現備受國際肯定。不過，除了政府在許多方面積極超前部署之外，您知道這跟民眾勤洗手的習慣也有關係嗎？

國家衛生研究院群體健康科學研究所林煜軒醫師研究團隊分析21個國家在今年1月29日至2月19日這段期間的Google趨勢數據發現，民眾「洗手」搜尋量增加的天數，與接下來三周確診病例數呈現明顯的負相關，也就是說「洗手」搜尋量較多，之後確診病例數較少。特別是台灣在這21個國家中搜尋「洗手」的程度名列前茅，顯示出台灣民眾重視洗手的程度，對國內防疫工作有極大助益；這份研究成果發表在頂尖國際期刊「大腦，行為和免疫」 (Brain,Behavior,and Immunity, IF=6.170)。

林煜軒團隊分析，透過界定這21國關於語言精準性以及民眾搜尋關鍵字的使用習慣等方式，在2月19日疫情快速爆發前三周 (1月29日到2月19日)期間，透過Google搜尋關鍵字「洗手」搜尋量增加天數，與接續三周該國確診新冠病毒病例數進行時序關聯分析，研究發現，如台灣、香港、泰國在「洗手」搜尋量較多，之後確診病例數較少；而伊朗、義大利、南韓「洗手」搜尋量較少，之後確診病例數較多，且「洗手」搜尋量與確診病例數呈現明顯的負相關（相關係數=0.70,P值<0.001），即使調整「洗手搜尋量增加」定義的參數，依然維持顯著的負相關（相關係數= -0.46~-0.70）；值得注意的是，搜尋關鍵字「口罩」則與疫情爆發的速度沒有顯著相關性。

國衛院指出，一般民眾會在Google搜尋洗手，不僅代表民眾接收到政府在防疫工作上積極傳達「勤洗手」的衛教資訊，進一步顯示民眾會主動搜尋「洗手」來取得更多相關資訊，像搜尋洗手的人也會搜尋洗手液、正確洗手的方法、新型冠狀病毒等相關知識，無形中也提升民眾的健康識能，促使民眾調整自身的觀念與行為，進而協助政府的防疫政策，共同發揮良好的防疫成效，這個成功經驗也相當值得國際借鏡。

※研究論文全文：https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7151250/

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