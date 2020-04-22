如導彈一般！林口長庚醫院團隊新技術 精準殲滅癌細胞

科技部今天發表一項癌症創新療法，由林口長庚醫院特聘講座教授游正博團隊所開發，學者將胜肽分子作為抗癌藥物的載體，「如同導彈一般」，可精準鎖定癌細胞，避免傳統療法可能傷及正常細胞的副作用。

科技部「再生醫學科技發展計畫」及「新型態產學研鏈結計畫－價創計畫」支持下，林口長庚醫院特聘講座教授游正博團隊，打造全球首創的導彈式癌症專一性標靶胜肽技術平台，利用胜肽與癌細胞結合的特性，只要搭配合適的抗癌藥物，即可精準鎖定癌細胞。

團隊指出，此療法與現今癌症治療法，如化學療法等，有顯著不同之處，例如此療法可適用多種癌症治療，其如同導彈一般」的專一性可以減少副作用。

游正博也說，這項療法已可廣泛辨識包括肝癌、乳癌、大腸癌等11種癌症，堪稱「以一概全」，具有廣效性及安全性，將來也可壓低製藥成本，減少患者負擔。

研究團隊目前正在研發適用於臨床多種癌症的創新癌症免疫療法。團隊去年也成立新創公司，先集中全力於1、2種癌症，再拓展到數個癌症市場的高占有率。但游正博也強調，距離實際應用，還有很長一段路。