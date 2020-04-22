「口罩實名3.0版」上路！唐鳳親臨OKmart實測流程

「口罩實名3.0」新制今天正式上路，4月22日至4月24日期間可持健保卡至全台超商機台直接預購、付款，昨晚政務委員唐鳳親臨OKmart門市進行「口罩預購3.0」的流程測試，唐鳳表示，預購口罩不希望在超商櫃台或機台前造成排隊群聚，所以盡量將步驟簡化。使用OKgo機台於首頁點選「口罩領取專區」、再選擇「預購」，點進去之後依序輸入電話號碼及插入健保卡，現場確認資料後列印小白單，至櫃檯繳費完成付款，就可於4月30日至5月13日拿到口罩，並於當場選擇買咖啡送額溫卡的優惠。

新上路的「口罩預購3.0」除了體恤不熟悉操作網購的消費者之外，也希望民眾多選擇超商預購，降低藥局負擔，4月22日至4月24日選擇OKmart進行預購或取貨門市，於預購當日與領取口罩時皆可憑當日小白單選擇現場買咖啡送額溫卡或大杯醇品美式咖啡買1送1。