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發明N95口罩核心技術 蔡秉燚：寧救1億人、不要1億美金

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
蔡秉燚（左一）與田納西大學同事合影。圖／北科大提供
蔡秉燚（左一）與田納西大學同事合影。圖／北科大提供

新冠疫情延燒全球，來自台灣的美國科學家、N95口罩核心技術發明人蔡秉燚也成為台美媒體焦點。他的專利技轉達80項商業產品，包括口罩、手術衣在內已造福逾10億人的衛生健康。如今68歲的他退而不休，持續研究口罩再消毒也不減效果的方法，「我會選擇去救1億人的生命，而不是要1億美元。」

N95美規口罩能攔截95%懸浮微粒，關鍵在於口罩內層採用蔡秉燚研發的二項技術：熔噴不織布製程、以及加靜電技術，也就是借助靜電捕捉病毒的駐極處理技術，可使得過濾效果提高10至20倍。

蔡秉燚是業界熟知的熔噴不織布與加靜電技術國際權威，但鮮少人知道，他與口罩的不解之緣，源自台北工專（北科大前身）的基礎。出身台中清水農家的他，為學一技之長，在台灣紡織業全盛期，選讀台北工專纖維工程科化纖組。

1975年他從台北工專畢業，服役後先到紡織工業研究中心（紡織產業綜合研究所前身），為工業局做全國紡織業的品質管制計畫，再到染整廠工作，「當時台灣的機械、技術都來自歐美日，只做製造，不知原理，不能滿足我的求知慾。」

他決心赴美國的堪薩斯州立大學攻讀碩、博士。為了攻讀更深入的工程課程，他廣泛涉獵數學、物理、化學等基礎科學，甚至多拿一個資工學位，到最後博士班狂修到500個學分，相當於念「6個博士」。也因此，他能跨界整合流體力學、電學、材料學等不同知識，還能運用電腦程式快速算出研究假設的實驗結果。

研究所畢業後，蔡秉燚進入美國田納西大學擔任研究學者，領導熔噴製程實驗團隊，於1992年成功開發N95口罩內含的二大技術。田納西大學為了表彰他在科技創新和技術轉移的卓越貢獻，2006年授予該校最高榮譽的惠利獎（Wheeley Award）。

他在2018年再突破原有方法，發明水力摩擦加電的新技術，將過濾材料的效能加倍——原本N95標準要用到兩層材料，新技術只要一層，透氣效果也更好。拜新發明之賜，去年他二度獲惠利獎，創下該校唯一二度獲獎的紀錄。

蔡秉燚說，「一生之計在於勤」是他的座右銘。一個人可能一夕成為暴發戶，但不可能一夕之間在科學研究上會有成果，「研發不用奮鬥而能僥倖成功，我從未看過」。

新冠肺炎疫情全球大流行引發口罩荒，他在田大網頁發表文章，探討哪些方法可讓口罩消毒後重複使用，不讓靜電功能失效。文章一出，哈佛、MIT、耶魯、史丹佛等學校都來交流。

「這些工作我不拿酬勞。如果可以選擇，我會選擇去救1億人的生命，不會選擇去拿1億美元。」蔡秉燚說。

N95美規口罩採用蔡秉燚研發並技轉的核心技術，造福超過10億人。圖／北科大提供
N95美規口罩採用蔡秉燚研發並技轉的核心技術，造福超過10億人。圖／北科大提供
蔡秉燚（右三）2019年再次獲頒美國田納西大學惠利獎，創下該校唯一二度獲獎的紀錄。圖／北科大提供
蔡秉燚（右三）2019年再次獲頒美國田納西大學惠利獎，創下該校唯一二度獲獎的紀錄。圖／北科大提供

口罩 疫情

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