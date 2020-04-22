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疫情致「失志症候群」 可用自我評量表檢視

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
醫師表示可用評量表檢測自己的身心狀況。圖／本報資料照。
醫師表示可用評量表檢測自己的身心狀況。圖／本報資料照。

新冠肺炎疫情持續，造成許多經濟活動停擺，連到造成失業潮及商店倒閉潮，讓許多人措手不及，也承受龐大身心壓力，容易產生無力感、絕望感及孤立感，嚴重者甚至會對生活失去目標，失去人際社交動力，造成「失志症候群」上身。精神科醫師則表示可用「失志症候群自我評量表」子我評估，若超過五項症狀，便應提高警覺請專業醫師協助診斷及治療。

今年48歲的阿龍（化名）原是資深國際導遊，去年買了人生中第一間房子，雖背負房貸，但因國際旅遊產業蓬勃，收入頗豐、仍可支應。然而今年年初突然爆發新冠肺炎疫情，國際旅遊受到重創，公司面臨倒閉，也使阿龍頓失經濟來源，只好轉行從事基層保全工作。

從事保全工作後，阿龍時常情緒低落、想法負面，覺得人生沒有目標，且每日輾轉難眠，脾氣也變得不耐煩，甚至常為小事與太太發生激烈口角，家人驚覺不對勁，趕緊求助身心診所治療，經診斷發現罹患「失志症候群」，正積極接受治療。

開業精神科醫師楊聰財表示，最近類似阿龍這樣的求診患者激增三成，患者大多具備自我要求高、把工作當生活重心及目標導向者，發生疫情後突然失去工作及收入，也失去了生活目標。可利用「失志症候群自我評量表」替自己或家人先做自我評估：

1.每天不容易入睡、失眠

2.我覺得既難過又悲慘

3.我對生活感到洩氣

4.我覺得焦慮煩躁

5.我覺得無望無助

6.我對很多事情感到生氣

7.我喪失生活中的角色跟目標

楊聰財表示，上述情況若出現五項以上，就有可能出現「失智症後群」，須提高警覺，尋找專業醫師評估，合併藥物治療及紓壓技巧，可幫助患者恢復生活功能。

醫師 新冠肺炎

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