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神救援！ 北醫附醫推官方帳號 治療師陪你宅在家運動

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
在家也能練核心，第一步採坐姿，雙腳往前伸，確定腰部立直。圖／北醫附醫提供
在家也能練核心，第一步採坐姿，雙腳往前伸，確定腰部立直。圖／北醫附醫提供

新冠肺炎疫情至今看不見終點，民眾被迫宅在家中，但外出時間大減，恐增加疾病風險，且心理狀態也可能受到影響，特別是缺血性心臟病的患者，皆有共同的特色為「活動不足」，為避免防疫期間反而罹病的風險，北醫附醫推出「全民防疫居家運動GO!GO!GO!」LINE官方帳號，可在線上跟著復健科治療師一起在家運動。

根據世界衛生組織統計，身體活動不足為死亡前十大危險因子，約有21％到25%乳癌及結腸癌、27%糖尿病及30%缺血性心臟病，都是因身體活動不足所造成。

台北醫學大學附設醫院復健醫學部主任康峻宏表示，疫情期間，民眾外出時間大減，甚至有些民眾因居家檢疫或居家隔離無法外出，身體活動量與人際互動減少，延伸出身心問題。

康峻宏解釋，運動不僅能促進新陳代謝、強壯肌肉與骨頭讓身體維持健康體態，還能舒緩民眾在疫情期間所累積的不安與壓力；不同強度的運動有不同助益，中等強度的運動可以增加免疫力及抵抗力，而和緩的靜態伸展及腹式呼吸則可穩定情緒、增進睡眠。

除了運動，北醫附醫精神科主任鐘國軒表示，最近門診病人提及，疫情看似沒有終點，心情不免惴惴不安，出現焦慮、憂慮、失眠等情形；建議透過「安、靜、能、繫、望」五個創傷心理復原的原則，藉由深呼吸、多做自己能做到的事情等等，緩解自身情緒。

鐘國軒解釋，「安」是促進安全，不論是居家、醫院隔離者或一般民眾，切記戴口罩、勤洗手、維持適當社交距離，保護自己也是保護別人。

「靜」是促進平靜鎮定，好好深呼吸、放鬆、休息、睡覺，調適情緒與正面思考。「能」是提升效能感，即使是行動受限，仍有自己能做的事情，例如看書、滑手機、做運動、寫日記與心得，安排作息適當轉移，找回自我控制感。

「繫」是促進聯繫，防疫期間人際互動減少，但仍可透過視訊、電話，保持與外界溝通。「望」是指灌注希望，不要只注意負面資訊，相信自己與醫療人員。

鍾國軒提醒，防疫期間別輕忽自身心理健康，若出現焦慮憂鬱、負面思考、胃口改變、失眠、胸悶、心悸、肌肉緊繃、腸胃不適等，且已嚴重影響正常生活作息，應盡速就醫尋求專業醫師協助。

「全民防疫居家運動GO!GO!GO!」針對不同族群設計系列活動，民眾進入LINE輸入ID 「@850uspre」即可加入，透過選單進入「北醫附醫復健科防疫指南」，依照自身需求選擇居家簡易運動、抗疫訣竅、防疫指南等單元，打開影片後即可看到專業復健治療師示範簡單且安全的動作，民眾只要善用隨手可得的物品，就能輕鬆在家中鍛鍊身體，提升防疫力。

在家也能練核心，第三步慢慢將手往上延伸，朝天花板的位置。圖／北醫附醫提供。
在家也能練核心，第三步慢慢將手往上延伸，朝天花板的位置。圖／北醫附醫提供。
在家也能練核心，第四步轉身向左，繼續轉動脊椎到最後的方向。圖／北醫附醫提供。
在家也能練核心，第四步轉身向左，繼續轉動脊椎到最後的方向。圖／北醫附醫提供。
在家也能練核心，第二步將手跟腳往前延伸，背部往後拱起，拉長後背脊椎的肌肉。圖／北醫附醫提供。
在家也能練核心，第二步將手跟腳往前延伸，背部往後拱起，拉長後背脊椎的肌肉。圖／北醫附醫提供。

復健 疫情 北醫

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