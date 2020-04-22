避免藥物過敏 專家：主動溝通病史

民眾到藥局購買成藥需與藥師溝通，減少藥物過敏的風險。食藥署21日舉辦「用藥安全4觀念，藥害救濟有保障」記者會，倡導民眾用藥時秉持「凡藥品必有風險」、「正確安全使用合法藥品」、「用藥期間注意身體反應」及「用藥發生過敏反應立即就診」等4個觀念，並且主動與藥師溝通病史和用藥史，減少過敏風險。

與藥師當朋友

台北市藥師公會理事長黃金舜表示，根據第一線藥局的經驗，民眾普遍認為成藥安全，但不乏有成藥過敏的狀況發生，原因多與和自身服用健保食品和處方藥衝突，或是體質所導致。為減少此種狀況發生，民眾應與藥師積極溝通，讓藥師提供專業用藥建議。

另外，民眾的用藥紀錄在健保卡上都有紀錄，若民眾同意，可以請健保藥局的藥師調閱3個月內的處方藥及就診紀錄，讓藥師判斷。針對媒體提問，有民眾會有中西藥混用，是否會難以判別？黃金舜回應，藥師一般熟知中西藥的特性，只要民眾主動告知，藥師都能給出專業建議。

黃金舜還提醒，許多民眾會將成藥放冰箱保存，但除非有特別標明需要冷藏保存，否則冷藏對藥物保存不一定有效，甚至有可能減損藥效。

藥害救濟制度

藥害救濟基金會執行長陳文雯表示，目前只有少數國家有藥害救濟制度，而台灣自民國88年成立以來，藥害救濟理賠高達5億，獲救濟民眾則為6成。

陳文雯也表示，藥物救濟會排除「常見可預期不良反應」，但由於個人體質因素難以判斷，呼籲民眾還是要積極注意身體健康狀況有無異常，掌握自己的用藥習慣。她指出，民眾常會有「處方藥就是安全」的盲點，因此沒有主動告知醫生或藥師自己的狀況，導致藥物過敏來得措手不及，更傷害了醫病關係。

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