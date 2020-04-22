新冠肺炎48.5%患者有腸胃道症狀 聯新醫內視鏡高規防疫

聯新國際醫院腸胃肝膽科主任暨資訊處長徐偉倫表示，根據台灣消化系內視鏡醫學會日前發佈「疫情期間消化道內視鏡執行指引」，提到新冠肺炎臨床雖以上呼吸道症狀為主，但是48.5%患者會表現腸胃道症狀，且腸胃道症狀會隨著病程進展而加劇，建議執行內視鏡後第7天和第14天，應聯繫受檢者確認有無感染新冠肺炎。

徐偉倫強調，聯新國際完成開發「內視鏡清洗消毒監控系統」，將內視鏡檢查的所有步驟、設備和人員，全部納入標準化作業。器械的取用、使用、清洗消毒程序，都需掃描QR code，護理人員不會遺漏或錯置流程，所有步驟都完整上傳雲端記錄留存。之後一旦發現有病人確診新冠肺炎，能立刻從資料庫查詢曾使用過同一套器械的其他民眾，做後續追蹤與處置。

徐偉倫指出，聯新國際醫院施作腸鏡胃鏡檢查，已大部份採用拋棄式器械，但是內視鏡軟管並非一次性耗材，而且直接深入身體檢視胃腸組織，因此需要更確實消毒乾淨，避免感染的風險。為避免新冠肺炎無症狀者或未發病前的潛在傳染風險，必須確實做好器械消毒與完整記錄，以利回溯追蹤。

聯新國際醫院內視鏡清洗消毒監控系統，擴大將腸鏡胃鏡的檢測歷程全部完整記錄，可提供日後調查患者病史，能往前回溯追蹤每個器械的所有使用者及操作者，能讓民眾就醫檢查更安心，同時確保醫檢人員安全。

「內視鏡清洗消毒監控系統」由聯新國際醫院腸胃肝膽科、生檢中心、資訊處共同設計開發，以一套電腦程式系統，統整管理硬體設備與作業流程，將每個器械、步驟，與經手的操作者、患者資料全部串連整合與記錄，可供後續追蹤查詢。整套系統包括生檢內視鏡使用登記、清洗作業、洗滌機維護、使用及送修歷程等作業。