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疫情造成壓力情緒不穩 如不釋放反讓病毒「有機可乘」

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
洪國翔院長建議民眾轉移對疫情的注意力，可以運動抒發情緒，也增加免疫力。圖／大千醫院提供
洪國翔院長建議民眾轉移對疫情的注意力，可以運動抒發情緒，也增加免疫力。圖／大千醫院提供

新冠肺炎疫情爆發以來，國內民眾每天接收來自不同管道的疫情資訊，但也導致不少人出現壓力增加、情緒不穩等情形，不僅原本就有精神疾病的病人，一般人都可能陷入擔憂焦慮中，苗栗市大千醫療社團法人南勢醫院院長及精神科醫師洪國翔提醒，壓力和不穩定的情緒如果沒有釋放，容易影響免疫力，反而讓病毒有機可趁。

「醫師，最近聽說有新冠肺炎確診患者到過我們家附近的店，我實在擔心到吃不下也睡不著，不知道該怎麼辦？」面對疫情每天不同的變化，不少民眾因焦慮而求助精神科醫師協助，洪國翔建議民眾可嘗試轉換心情，以衛生署疫情防治中心訊息為主，減少追蹤新聞及社群媒體，並從事其他活動來轉移注意力。

另外，也可以多攝取深海魚類、堅果類、維他命B群、深綠色植物以及優質蛋白質，對增強免疫力與預防焦慮也是有幫助的；對於本身有精神疾病的病人，除維持正常作息及運動之外，若有症狀起伏，應找專業醫師協助，切不可自行增減原有藥物的劑量。

洪國翔分享一些方式可讓民眾舒緩焦慮感：一、可以找你信任的人交談，將情緒抒發出來。二、適當的飲食、睡眠和運動。三、請勿以吸菸、酗酒或使用其他藥物來緩解情緒。四、如果大量的疫情資訊讓你覺得煩躁、有壓力，那就減少關注這些訊息的時間。

他建議民眾，防疫期間確實做好防護措施、均衡飲食、作息正常、維持運動習慣來增強身體免疫力，就無需太過憂慮疫情問題了。

每天面對疫情變化，民眾顯得焦慮、壓力大，洪國翔院長提醒民眾，如果無法將負面情緒釋放，容易影響免疫力，反而讓病毒有機可趁。圖／大千醫院提供
每天面對疫情變化，民眾顯得焦慮、壓力大，洪國翔院長提醒民眾，如果無法將負面情緒釋放，容易影響免疫力，反而讓病毒有機可趁。圖／大千醫院提供

疫情 醫師 新冠肺炎

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