孩子皮膚黑洗不乾淨？小心是糖尿病警訊

新竹市一名男童翰翰（化名）從小就有好胃口，對食物來者不拒，僅小學4年級體重就超過60公斤，食量比成人還大，直到家人發現翰翰的腋下和脖子皮膚呈現黑色暗沉狀，求助皮膚科醫師才知是「黑色棘皮症」，轉診到台大醫院新竹分院兒童內分泌科門診檢查，發現糖化血色素高達13.5%（正常值4-6%），確診為兒童第二型糖尿病，同時合併有高膽固醇與高尿酸血症，須立刻接受藥物治療。

台大醫院新竹分院兒童內分泌科醫師劉明侑表示，黑色棘皮症（Acanthosis Nigrican）是因為身體的血糖上升，導致胰島素大量增加引發的皮膚現象，好發在體重超重、肥胖的青少年或成人，臨床上被視為一種「糖尿病的警訊」。

據教育部對全台灣兒童與青少年調查顯示，有3成國中學童體重超重、甚至達到肥胖的程度。許多家長還停留在「小時候胖不是胖，之後長高就會瘦」的錯誤觀念，事實上，肥胖青少年中有3分之2以上機率到成人仍肥胖。

劉明侑指出，近年兒童與青少年肥胖來求診的人數逐漸增加，其中不乏年紀輕就被診斷第二型糖尿病、高膽固醇、甚至高血壓等「三高」代謝性症候群，需長期服藥甚至施打胰島素治療的個案。推測原因是飲食不正常、室內生活型態與運動不足，缺乏正確的生活與飲食習慣所造成的；兒童與青少年時期若能定期檢查、早期發現問題並介入治療，提供良好的生活與飲食衛教，許多孩童不必依靠藥物就可獲得明顯的改善。

劉明侑建議，兒童與青少年應每年測量身高與體重，計算BMI值，若發現數據異常，應尋求專業兒科醫師接受詳細評估，檢查是否出現黑色棘皮症、高血壓、肝腫大等病狀，視情況評估是否已產生相關疾病須介入治療。