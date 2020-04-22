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地球日關燈愛地球　願景工程和DOMI綠然送你綠繪本

願景工程 / 台北訊

疫情肆虐全球，卻也為環境帶來一絲改善，因為人類活動大停擺，全世界的碳排放和空氣污染已有降低趨勢。今天是世界地球日50周年，聯合報系願景工程與社會企業DOMI綠然攜手合作，發起「關燈一小時，生活依然好有趣」活動，號召民眾為地球環境盡份心力，即日起至26日止，上傳創意關燈影片到臉書活動頁，並標記兩位朋友，就有機會獲得繪本《吃電怪獸在我家》。

願景工程成立八年，長期關注環境議題，從海洋、農業、能源轉型等面向，深入探討氣候變遷帶來的衝擊，幾乎無役不與。今天地球日推出「為未來種一棵樹」第二波專題報導，主軸聚焦台灣各地正發生的種樹行動，期盼透過樹人樹己的故事，驅動政府至民間一同重視種樹減碳的重要性。

種樹和節能都是減碳最好的行動方案。成立以來致力推動節電、能源教育的DOMI綠然，響應全世界氣候行動「地球一小時」，和願景工程、清潔業者「呼叫黃背心」等單位合作，希望透過上傳創意關燈影片、送繪本的方式，鼓勵民眾在防疫期間，也為地球暖化貢獻己力。

「地球一小時」氣候行動是由世界自然基金會（WWF）於2007年發起，選在每年三月最後一個星期六當地晚間8點半至9點半，邀請民眾關閉所有耗電的能源，以實際行動重視全球暖化等議題。DOMI綠然延伸這個活動的意義，鼓勵民眾不只每年一次，未來可在每個月22日自主關燈，達到更好的減碳效果。

DOMI綠然表示，這項活動目前已獲得知名戶外用品品牌歐都納、循環鞋履品牌Mijily等企業的響應。

DOMI綠然去年推出「全台好森林運動」，希望在三年內集結5萬家企業，每家節電20%，為全台減少十分之一的碳排量，此外，他們每年都會選在春季舉辦植樹活動，今年因疫情影響，活動延期，便發起關燈行動，希望鼓勵更多人動動手指，一起展開綠行動（如：關燈、減碳等）。

即日起至26日止，民眾只要拍攝兩秒以上的創意關燈影片，上傳至願景工程的活動貼文，將有機會獲得兒童能源繪本《吃電怪獸在我家》。活動網址請見： https://bit.ly/2ywHlH1

願景 減碳 疫情 暖化

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