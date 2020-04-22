全聯6折開賣時段曝光 他搶下神級商品煞羨網友：超划算

全聯商品時常有優惠活動，是不少消費者的愛店，有網友提到下午到超市時，看到草蝦、透抽等生鮮推出6折價，讓他興奮共搶下5盒，而文章發出後不少網友也相當羨慕原po的好運氣直言，「搶到海鮮真的超划算」。

一名網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文興奮表示，「下午路過意外看到草蝦，埋伏等到16:30終於通通入手！」。從原po在全聯採購的戰利品照片中可看到，這位網友除買了3盒的草蝦外，還有2盒透抽及一盒無籽葡萄，全部的商品都有6折的優惠，價格是相當的划算。

貼文一出，引來大批網友留言。有網友羨慕原po能成功搶下6折商品，「我只買到8折 ，都逛不到6折」、「6折真的是很難遇到欸」、「最近只能買到8折」，也有人認為能搶下生鮮食品的優惠超划算，甚至有網友大方分享料理與保存方式，「蝦子買回來不管是吃或保存記得要泡鹽水，泡鹽水後的蝦肉會比較Q彈，不會軟趴趴的」。

不過也有人擔心6折生鮮產品不太新鮮，「好有勇氣，蝦子打折我絕對不敢下手」、「不敢買6折的東西」，還有人直言「我買過6折的透抽口感很可怕」，而網友也提醒，打6折優惠都是商品當天就會過期，所以一定要當日就全部吃完，別再放隔夜以免食物變質。