愛丁堡大學藏4 具台灣原民頭骨 判斷與牡丹社事件有關

愛丁堡大學解剖學博物館藏有4 具台灣原住民的頭骨，文獻顯示取得時間為1874至1875年間，地點為牡丹社(Botan)，判斷跟原住民重大歷史事件「牡丹社事件」有關。原民會表示，已與文化部召開多次會議，討論返還作法。將由屏東縣政府邀集有關機關辦理部落諮商會議，共同研商後續辦理步驟與方式。

1874年，日本以1871年「八瑤灣事件」日人殺害琉球人為由，出兵攻打台灣南部原住民各部落，是日本自從明治維新以來首次對外用兵，也是中日兩國在近代史上第一個重要外交事件。

原民會今天在「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」專題報告中提及此事。

原民會指出，此案屬原住民族重大文物國際返還事情，且涉原住民族重大歷史事件牡丹社事件，以及原住民族歷史正義等多重意涵。原民會與文化部已在去年 12 月 27 日諮商會議、今年 3 月 18 日文資小組會議中研商本案遺骨返還的步驟與作法。後續將由屏東縣政府邀集有關機關辦理部落諮商會議，共同研商後續辦理步驟與方式。