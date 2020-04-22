快訊

亂在疫情蔓延時：中國「以疫謀南海」的趁亂連擊

「國軍的事就是我的責任」 蔡英文致歉：調查清楚後 絕不護短

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛丁堡大學藏4 具台灣原民頭骨 判斷與牡丹社事件有關

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導

愛丁堡大學解剖學博物館藏有4 具台灣原住民的頭骨，文獻顯示取得時間為1874至1875年間，地點為牡丹社(Botan)，判斷跟原住民重大歷史事件「牡丹社事件」有關。原民會表示，已與文化部召開多次會議，討論返還作法。將由屏東縣政府邀集有關機關辦理部落諮商會議，共同研商後續辦理步驟與方式。

1874年，日本以1871年「八瑤灣事件」日人殺害琉球人為由，出兵攻打台灣南部原住民各部落，是日本自從明治維新以來首次對外用兵，也是中日兩國在近代史上第一個重要外交事件。

原民會今天在「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」專題報告中提及此事。

原民會指出，此案屬原住民族重大文物國際返還事情，且涉原住民族重大歷史事件牡丹社事件，以及原住民族歷史正義等多重意涵。原民會與文化部已在去年 12 月 27 日諮商會議、今年 3 月 18 日文資小組會議中研商本案遺骨返還的步驟與作法。後續將由屏東縣政府邀集有關機關辦理部落諮商會議，共同研商後續辦理步驟與方式。

原住民 屏東縣政府 日本

延伸閱讀

立委憂安心上工計畫不利原民 原民會：將與勞動部協調

原住民紓困貸款免息方案 已核定804件

文化部前司長朱瑞皓涉貪 今晚羈押禁見

大溪崁津部落保護工前導工程完工 將打造原民園區亮點

相關新聞

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

不只桃機慘！國內機場旅客「七天掛蛋」 有的已關航廈

新冠肺炎衝擊航空業，不只桃園機場頻頻刷新啟用41年來最低運量紀錄，國內四大機場在近一周內，國際線旅客數也出現「掛蛋」，台...

出門帶把傘吧！春雨綿綿北濕涼 氣溫逐日緩降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(22日)零晨4時30分衛星雲圖顯示，鋒面雲...

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

孩子皮膚黑洗不乾淨？小心是糖尿病警訊

新竹市一名男童翰翰（化名）從小就有好胃口，對食物來者不拒，僅小學4年級體重就超過60公斤，食量比成人還大，直到家人發現翰...

愛丁堡大學藏4 具台灣原民頭骨 判斷與牡丹社事件有關

愛丁堡大學解剖學博物館藏有4 具台灣原住民的頭骨，文獻顯示取得時間為1874至1875年間，地點為牡丹社(Botan)，...

國中會考取消英聽 學生憂心錯一題就傷很大

教育部昨宣布國中會考開窗開冷氣，為避免試場外噪音，影響測驗公平性，英語聽力測驗暫停施測，英聽配分將挪至英文閱讀，閱讀題數...

出門記得帶傘！ 氣象局針對新北、基隆發布大雨特報

受到東北季風及華南雲雨區影響，今天天氣明顯偏涼，中央氣象局今上午針對新北、基隆兩縣市發布大雨特報，提醒基隆北海岸有局部大...

離島航班也很慘 金門掉最多比去年同期少八成

新冠肺炎疫情不只衝擊國際航班，連國內線也大受影響。根據交通部民航局最新統計，近一周所有飛金門航班，相較去年同期，總載客數...

我首度與美國地球日組織合作 展覽50年環境大事件

今天是地球日第50周年，主題為氣候行動，鼓勵大眾用實際作為減緩氣候變遷。環保署今年首度與美國民間組織earth day（...

「負油價」加油免錢？ 不可能

西德州中級原油期貨（ＷＴＩ）價格史上首次跌至負油價，對於國內油價影響，中油副總方振仁表示，ＷＴＩ並非中油調價的參考指標，即使目前原油有供需不平衡狀態，現貨油價「降到歸零」也從未發生，機率非常小。就算油價超低，由於運輸、營運都是成本，民眾加油不會「不用錢」。

企業家山居歲月 10人包場專案放心出遊

新冠肺炎疫情持續，聯合報系有行旅推出的「企業家山居歲月系列」，祭出「家族好友十人包山包園」專案，出入之處包場包園，讓旅人安心舒適出遊。以蘭城冬山河畔樂齡家園兩天一夜為例，行程中包括莫內花園水森林、暖身家園及禪意溫室等，都享有包場包園的尊榮，餐宿、乘車全面防護。令人驚艷的還有米其林級料理烘焙廚房端出的無菜單料理。

熱門新聞

領錢囉！首批4000多名自營業者 3萬元補助明入帳

明起口罩實名制3.0開跑 預購繳費一次完成

「口罩實名制3.0」4/22上路！4大超商領口罩優惠快筆記

興大發現新興人畜共通傳染病原 高致死進山區慎防蟲媒

買好市多盒裝益生菌驚見「與標示不符」 網直呼：根本賺到

超搶手Switch被妻賣掉買回「廚房神器」 夫為一理由嘆：我忍！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。