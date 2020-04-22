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國中會考取消英聽 學生憂心錯一題就傷很大

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導

教育部昨宣布國中會考開窗開冷氣，為避免試場外噪音，影響測驗公平性，英語聽力測驗暫停施測，英聽配分將挪至英文閱讀，閱讀題數仍維持40至45題。北市國中學生家長聯合會總會長莊孟峯表示，對英語聽力較弱的學生，不考英聽反而有加分作用。北市瑠公國中英文老師李美琪則表示，學生憂心不考英聽，題目將提高辨識度，恐讓閱讀題目變得更難。

李美琪說，教育部昨天公告後，有向國三學生調查意見，多數學生一開始都很開心，後來卻開始擔心若英聽題數不變，分數挪至閱讀計算，錯一題就傷很大，影響英文科的會考成績。

對於家長認為取消英聽，恐與「雙語國家」目標越來越遠，身在教學第一現場的李美琪認為，因應疫情發展，今年會考不考英聽僅是特例，教學中仍會要求學生練習聽力，針對國三最後衝刺階段，她也坦言會加強閱讀訓練，提升學生應試能力。

李美琪預測，今年英文閱讀考題會提高鑑別度，不會比較簡單。莊孟峯則表示，為避免試場外噪音干擾，多數家長都能認同教育部作為，但相對的，在英文閱讀題目上就會提升鑑別度，學生仍須謹慎準備。

英聽 教育部 會考

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