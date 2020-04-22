離島航班也很慘 金門掉最多比去年同期少八成

新冠肺炎疫情不只衝擊國際航班，連國內線也大受影響。根據交通部民航局最新統計，近一周所有飛金門航班，相較去年同期，總載客數掉了八成，馬祖則是五成六，澎湖六成九。民航局說金門影響最劇烈與暫停小三通有關。業者則表示，防疫等級提升，民眾可安心搭乘離島航線。

根據民航局統計，4月14到20日金門航點應飛292架次，實飛266架次，共取消26架次，航班取消率9%，總載客人數1萬633人，較去年同期掉了八成；澎湖航點應飛504架次，實飛466架次，共取消38架次，航班取消率8%，總載客人數1萬9853人，較去年同期掉了六成九；至於馬祖航點，應飛82架次，實飛72架次，共取消10架次，航班取消率12%，總載客人數3434人，較去年同期掉了五成六。

至於屬於偏遠小離島航點，包含飛七美和望安等，該區間段應飛202架次，實飛192架次，取消10架次，航班取消率5%，總載客人數2494人，相較去年同期掉了近一成。

航空界人士推估，金門航點掉最多與全面暫緩小三通有關。民航局也證實此事，不過民航局說，為降低業者衝擊，都有對房屋、土地等做紓困補貼，業者也可以依規定申請紓困貸款。民航局也說，畢竟目前觀光人數很少，只要在維持基本人民行的需求之下，都可以接受業者減班。

擁有最多離島航點的立榮航空說，目前離島整體平均載客率六成，本月國內航線機位數已較去年同期減幅近四成。華信航空僅表示會按照疫情狀況調整航班。在防疫上面，華信和立榮也已採高規清潔消毒，徹底清潔旅客會接觸到的扶手、餐桌、置物櫃等，請民眾安心搭乘。

長榮大學航管系教授黃泰林說，不管怎麼樣，國內航線都沒有比國際航線慘，至少還能維持正常營運，他也說學生到國內線實習的計畫都照舊，代表國內線還是有人力上的需求，反觀原本要到國際線實習的學生，4月底就會回來校園。至於國內離島航線會不會再創載客新低，他則說可預期因為機艙比高鐵更密閉，民眾出遊恐有疑慮，不過實際影響狀況仍要視疫情發展及民眾心理決定。