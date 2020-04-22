我首度與美國地球日組織合作 展覽50年環境大事件

今天是地球日第50周年，主題為氣候行動，鼓勵大眾用實際作為減緩氣候變遷。環保署今年首度與美國民間組織earth day（地球日）合作，交換台美50年來的重大環境事件及環境發展議題，6月5日至7日將在台南文化創意產業園區推出回顧展覽。

昨天才有143名科學家連署具名，警示台灣已進入氣候緊急狀態，外界呼籲環保署應提出更多積極作為，環保署綜計處長劉宗勇表示，今年地球日50周年主題是氣候行動，回顧展覽中將以時間軸、故事性敘述台灣環境工作的進展，氣候變遷是全球議題，更重要是每個人都要身體力行。

為凸顯氣候行動是所有政府部會的課題，劉宗勇表示，環保署首度串連中央部會34個粉絲超過萬人的臉書專頁，將在6月5日世界環境日集體發起跟氣候行動有關的貼文，號召所有網友共同做一件對地球友善的行為，透過網友轉發分享貼文，邀請更多人參與，同時創造環境教育話題熱度。

為扎根環境教育，劉宗勇說，台灣2014年開始和美方合作推動台美生態學校，這些學校必須要組成生態行動團隊、檢視校園環境、實際生態方案、結合教育課程等步驟，才能稱為生態學校，至今台灣已有400多間學校獲認證。

劉宗勇說，將邀請6名生態學校的學生和環保署對談，並以小學生為主，希望透過學童的創意與公部門激盪出更多火花。