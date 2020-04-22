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不只桃機慘！國內機場旅客「七天掛蛋」 有的已關航廈

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據交通部民航局統計資料，國內多個機場，國際旅客數連日都為零。聯合報系資料照
根據交通部民航局統計資料，國內多個機場，國際旅客數連日都為零。聯合報系資料照

新冠肺炎衝擊航空業，不只桃園機場頻頻刷新啟用41年來最低運量紀錄，國內四大機場在近一周內，國際線旅客數也出現「掛蛋」，台南航空站甚至已將國際線入境區域關閉。交通部常務次長祁文中說，已指示趁營運負荷較輕提前進行保養維修作業，相信都有相關因應。

根據民航局最新統計資料，國內六大機場（桃機、松機、台中、高雄、花蓮、台南）在近一周中（4月13日到19日），就有三分之二機場國際旅客數為零，其中花蓮、台南、台中機場已經連續一周機場完全沒有國際和中港澳旅客，高雄機場七天內也有五天為零，其餘兩天出現十位數國際旅客數。松機出入境旅客也呈現下降趨勢，同樣剩下十位數。

對於國內各機場的慘況，交通部航政司副司長韓振華說，大原則就是當旅客量小，航空站設施可以提升部分就加緊做、提前來做，目前沒有要特別關航廈，以提升機場設備為主，當運量恢復後可立即提供更好服務。

交通部政務次長王國材則說，除桃機以外，其他機場的國際航廈目前配合國際航班時間彈性調整使用。

對此，花蓮航空站說，現在大眾運輸都很慘，航班被限縮，也沒有人敢出國。趁著疫情趕快整修廁所、停機坪，目前正在辦理發包，成功發包後半年內可完成，若屆時疫情緩和，會盡量限縮施工空間部會影響到旅客。

台南航空站表示，由於接到國際航空消息，5月底前航班全取消，因此將國際線入境區域關閉，包含唯一一個國際線登機口，以節省水電。免稅店鋪自3月18日越捷航空飛完最後一班，就關起來沒營業。航廈內空調系統都是一起用，關閉國際線入境區域會省照明費用，估約節省一成左右營運成本。

高雄航空站說，原本有12個登機門，因為疫情影響，航班減少後已跟指揮中心說好，飛機少時都集中在東翼（六個登機門），雖然以現況來說還是太多，至少可以節省西翼的用水用電。當有班機增加，一樣會開西翼。商店則以ROT方式委託昇恆昌營運，只要預報當日零出入境，沒客人就不會開。

松山機場說，受到疫情影響，機場儼然像是一座停車場，採取讓年底年度大保養提前施工因應。像是空調主機以往都11、12月保養，提前到4、5月來做；停機坪上的伸縮縫更新，於4月初施工，預計6月做完，更新後水下不去，對停機坪道面較好，也能延長道面壽命。

松機說，原本年底才會完成五間廁所翻新，也提早於年中發包，預計10月前可以做完；至於國際線到站行李輸送帶，這兩天已著手在改，預計4月底做完；停機坪標線也於4月初重新畫設，預計6月做完；航廈外大長廊油漆作業將於5月進行，一個月內做完；室內天花板也從年底提前年中施做。

桃園機場 疫情

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