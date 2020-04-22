出門帶把傘吧！春雨綿綿北濕涼 氣溫逐日緩降

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天(22日)零晨4時30分衛星雲圖顯示，鋒面雲帶籠罩北台灣；雷達回波圖也顯示，北部有明顯降水回波，因此，北部、東北部及東部有局部雨。冷空氣南下，北台灣降溫較明顯。

截至上午5時04分平地的最低氣溫北部16度(新北石門區16.4度)、中部19度(台中神岡區18.5度)、南部20度(台南後壁區19.7度)、東部19度(宜蘭三星18.7度)。台北市18度(文山區18.2度)。

他表示，最新(21日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週五(24日)鋒面影響，中部以北及東半部有局部雨，並有較大雨勢發生的機率；週四、五南部山區也有短暫降雨的機率。氣溫逐日緩降，週五降至最低時，氣象局大約還在15、16度左右，離「大陸冷氣團」強度，尚有差距；北台灣平地(海拔200公尺以下)最低氣溫約在14度，天氣濕涼微冷，仍應注意保暖。

吳德榮說，今日氣溫北部16至21度、中部18至25度、南部19至30度、東部18至27度。

他表示，最新模式模擬顯示，週六(25日)降雨減緩、北部及東半部仍有局部短暫雨，氣溫略回升。空檔的時間不長，下週日至週二(26至28日)水氣再增多，又轉為「春雨綿綿」、北台濕涼的天氣；下週三(29日)前後，多雨型態改變、天氣好轉。不過模擬已超過7天，理論上有較大的「不確定性」，應持續觀察最新資料。