北部有雨持續降溫 中南部溫降雲多偶雨

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
今天到周五這三天，鋒面雲系會逐步由北往南移，鋒面的水氣不斷會往台灣附近輸送，中部以北及東半部持續有短暫陣雨。截圖自氣象達人彭啟明臉書
今天到周五這三天，鋒面雲系會逐步由北往南移，鋒面的水氣不斷會往台灣附近輸送，中部以北及東半部持續有短暫陣雨。截圖自氣象達人彭啟明臉書

台灣本周進入濕涼的天氣型態，天氣風險公司彭啟明博士表示，昨天下半天開始，新的一波冷高壓逐漸南下，在福建廣東的鋒面雲雨也往台灣移動，北部、東半部已轉為短暫陣雨的型態，中南部山區也有些局部短暫陣雨，雨勢不大，南部平地則雲量略多，雖然能見度較差，但不是嚴重空污，而是有些水氣，能見度較差，全台各地風向都轉為偏北風。

他表示，今天到周五這三天，鋒面雲系會逐步由北往南移，鋒面的水氣不斷會往台灣附近輸送，中部以北及東半部持續有短暫陣雨，不過這波鋒面對流在台灣附近缺乏很強的動力條件，降雨預期是以地形上配合降雨為主，由於持續時較久，會讓大家感受很濕涼。中南部影響較小，偶有短暫陣雨。預計到周末期間，鋒面減弱東移，剩下東北風型的天氣，迎風面的東北部有持續東北風的地形降雨。

溫度是這波變化最有感的，今天清晨北部掉到16-18度，和昨天普遍二十幾度相比有落差，中南部也略降到19-20度，預計白天中午高溫北部約21-22度，中南部25-30度，南北有不小落差，至少是一件外套的差別，提醒您要多留意，周四五兩天溫度還會逐步下滑，低溫北部將下看14-15度，中部16-17度，會有點濕冷的感覺，一直要到周末才會緩回溫，提醒您這樣天氣是容易感冒的。

而下周的天氣的變動空間仍大，不確性仍高，很有春天節奏變化快的特性，過一兩天穩定一些會比較明確。

彭啟明也提到，今天4月22日是世界地球日，今年是五十周年，回想1970年時，美國的學生與參議員發起社會運動，呼籲各界正視環境問題，當年年底美國環保署正式成立，也開啟了全球愛護地球的行動。這次的疫情雖讓人類不得不限縮活動，也縮小了自己，讓地球可以暫時緩解。

他說，從過去的經驗來看，我們並未做出太明顯的環保改變，疫情終會結束，很快的又會開始飆升。也建議您在紓困經濟的同時，也必須要求環保正向的改變，同時在今天也至少做一件有益於地球的事情，例如吃蔬食、搭乘大眾運輸工具等等，持續做一個月，就會變得更環保更愛護地球。

疫情 彭啟明

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