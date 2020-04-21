快訊

喪屍版農奴革命？向貴族與禮教宣戰的《屍戰朝鮮》

敦睦艦隊爆發疫情 蔡英文：勇敢面對才是國軍本色

不讓醫護穿垃圾袋 詹長權扮防護衣超前部署推手

中央社 / 台北21日電
台大公衛學院院長詹長權歷經SARS防疫經驗，早在1月初就呼籲政府盤點口罩、防護衣，是台灣鞏固防疫物資重要推手。 圖／聯合報系資料照片
台大公衛學院院長詹長權歷經SARS防疫經驗，早在1月初就呼籲政府盤點口罩、防護衣，是台灣鞏固防疫物資重要推手。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎全球蔓延，多國醫護只能以雨衣、垃圾袋充當防護衣。台大公衛學院院長詹長權歷經SARS防疫經驗，早在1月初就呼籲政府盤點口罩、防護衣，是台灣鞏固防疫物資重要推手。

新冠肺炎全球肆虐，許多國家不僅口罩短缺，就連防護衣也一件難求，有的國家醫護甚至被迫穿雨衣、垃圾袋充當防護衣，硬著頭皮照顧患者。

反觀台灣，早在疫情爆發之初就啟動防疫物資超前部署，儲備防護衣、口罩及其原料，背後關鍵推手之一正是台大公衛學院院長詹長權。

詹長權今天在臉書發文「防護衣的故事」一文，分享他歷經嚴重急性呼吸道症候群（SARS）防疫經驗，體認防護衣重要性，第一時間向政府提出建言，讓台灣免於陷入個人防護裝備不足的恐慌。

詹長權接受中央社記者訪問時說，2003年他參與SARS防疫工作，包括接待美國疾管署工業衛生師、資深護士並舉辦護理人院感控訓練，後來也到全國各地檢視完工的負壓病房、調查台大醫院急診室院內感染、督導和平醫院封院後的消毒等。

他說，正因那次經驗，他體認到個人防護裝備在防疫上的重要性，也清楚台灣具有防疫物資製造量能且具備及時供貨能力，可望在傳染病全球大流行時扮演防疫物資供應國之一。

詹長權表示，4年前他曾受邀到日內瓦衛生論壇（Geneva Health Forum），主辦單位希望他引介台灣中小企業的製造業經驗，和開發中國家分享如何生產價廉、物美、量多、迅速的全球衛生產品和設備，以提供資源匱乏的國家和人民在新興傳染病大流行時使用，無奈當時未能說服產官學界做這項投資。

1月份中國爆發新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，在沒有藥、沒有疫苗的狀況下，防護裝備完善與否將成為防護重要防線。

詹長權說，他早在1月就向行政院副院長陳其邁提出建議，呼籲立即盤點國內口罩、防護衣及其原料存量，預估一旦疫情爆發，國內口罩需求將是平時的10倍以上，防護衣至少要備有百萬件，才能提供最基本的需求，陳其邁也聽取他的建議，展開超前部署。

他指出，2個多月前，各國都認為沒幾個個案、認為疫情還很遙遠，如今這些物資、原料早已買不到了，不僅醫護、空姐、包機民眾有防護衣可用，讓醫護和全民免於發生像類似歐美國家因為個人防護具不足的社會恐慌。

詹長權也呼籲，盼台灣未來可以口罩為例，發展出更多個對人類健康有益、對台灣有利的「全球衛生必備防疫物資」產業。

口罩 疫情

延伸閱讀

譚德塞稱中國最早通報疫情 公衛專家籲公開紀錄

獨／口罩換美國防護衣原料？假的，是買的不是交換！

WHO官網台灣二字被消失 公衛專家質疑政治操弄

篩檢越少越不利！專家 ：台灣將面臨全球「防疫措施交叉點」

相關新聞

【動物冷知識】麝香貓不是貓、天竺鼠不是鼠 你的生物分類正確嗎？

哈囉，大家好，我是帽帽！ 天上飛的不一定是鳥，水裡游的不一定是魚，今天我們就透過生物學分類來一探這些動物的親緣關係吧！

領錢囉！首批4000多名自營業者 3萬元補助明入帳

新冠肺炎疫情紓困，勞動部將補助自營業者1個月1萬元，總共3萬元，昨(20日)起開放送件申請，迄今已累計4萬6400名自營...

藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過...

TSUTAYA BOOKSTORE高雄店5月底見客 「港都風」店裝亮相

南台灣的書店地圖又多了一個新指標，高雄文青們即將迎接南台灣唯一的「TSUTAYA BOOKSTORE」，將於5月底進駐高...

隔離中如何減肥？地中海飲食最佳

不運動容易胖，地中海飲食與低濃度酒品，成居家減肥救星！世界各地許多因為新冠肺炎疫情而隔離或不出門的民眾，但是在家不運動很容易胖，有報導分析，民眾在家用餐的話，需要減少脂肪、醣類攝取、多吃地中海食物（堅果、魚等），並要有專心用餐、保持規律的飲食習慣。另外也有報導稱，喝一點低濃度的酒也有助減肥。

四草濕地200米外蓋度假村 遭疑全球首見仍通過環評

台南的台江國家公園擁國際級四草濕地，有瀕危鳥類黑面琵鷺棲息，民間企業打算在生態保護區「一水之隔」建設度假中心，曾被環評委...

協助離島紓困 航港局宣布補助對象再擴大

新冠肺炎衝擊各行各業，為了協助海運業者紓困，交通部編列3億元預算，今再宣布將補貼對象擴及服務離島地區民眾需求而無法停航或...

男生千萬要小心！容易被女生討厭的十大行徑

男生和女生想的真的不一樣！這也是為什麼網路上老是爭論男女話題的原因，討論內容包羅萬象，從心事到性事都能聊，每一道題目簡直都能單獨寫論文了。

買好市多盒裝益生菌驚見「與標示不符」 網直呼：根本賺到

好市多（Costco）商品選擇多樣，再加上經常都是大份量包裝，因此時常吸引許多民眾瘋搶，不過若是遇到「商品標示不符」的情況想必一定是一肚子火，然而有人卻是「賺到了」。一名女網友昨（21）日在臉書《 Costco好市多商品經驗老實說 》PO文提到，自己日前在好市多買了一盒益生菌，不料打開包裝後卻發現商品數量與標示的不符，PO文一出後，大批網友都紛紛驚呼「根本賺到！」

「人民意志」的迷思：《普遍意志》與《平等》推介

目前任教於英國倫敦大學院（UCL）的著名政治理論學者韋爾（Albert Weale），前年出版了一本《人民意志》（The Will of the People）小書，闡釋此概念對當代政治在理論與實踐上的重要性，甚至以「現代迷思」作為副標，來稱呼這一個許多政治人物經常會掛在嘴邊的說法。

全聯20多年前懷舊點心引百人共鳴 網友這吃法讓人直呼「長知識」

許多小時候很紅的零食、點心，不知道從什麼時候開始越來越少在貨架上看見，但人們往往還是最懷念那個簡單而熟悉的味道。近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享充滿懷舊感的「茉莉茶凍」，勾起網友回憶，直呼「超級懷念的好味道」。

草莓蛋吐司很噁？ 內行人激推「隱藏吃法」：好吃到流淚

不少民眾的早餐都是在外購買，一年商機上看千億元，早餐店的菜單更是推陳出新，滿足消費者的味蕾。對此有網友表示「有沒有人吃草莓蛋吐司被人說很噁心呢」，問題一出立刻掀起熱議，還有老饕跳出來推薦不同吃法。

熱門新聞

獨／房租調漲4倍 13年「四知堂」4月底熄燈

鋒面今報到北、東北部轉濕涼 吳德榮：全台降雨到周五

明起口罩實名制3.0開跑 預購繳費一次完成

興大發現新興人畜共通傳染病原 高致死進山區慎防蟲媒

超搶手Switch被妻賣掉買回「廚房神器」 夫為一理由嘆：我忍！

柴犬打瞌睡呈現怪異姿勢 飼主：你是工作累垮的上班族嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。