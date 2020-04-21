TSUTAYA BOOKSTORE高雄店5月底見客 「港都風」店裝亮相

南台灣的書店地圖又多了一個新指標，高雄文青們即將迎接南台灣唯一的「TSUTAYA BOOKSTORE」，將於5月底進駐高雄大立A館1、2樓，TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店當初以融入港都特色為規劃，現在店舖部分設計亮相，可以看到溫暖沈穩的棕色調，融入代表港都海水的藍色，擁有TSUTAYA BOOKSTORE一貫的知性品味。

TSUTAYA BOOKSTORE台灣加盟商之一潤泰集團繼2017年底開幕松山站前店、2018年開幕內湖店、2019年開幕全台最大TSUTAYA BOOKSTORE南港店，正式宣布於今年5月底進駐高雄大立百貨A館1、2樓。

TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店所在位置的大立百貨A館，前身為大立精品，位於高雄市熱鬧的五福商圈。TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店維持品牌一貫的BOOK & CAFE生活提案，1樓進駐WIRED CHAYA茶屋提供美食餐飲，讓顧客可以一邊用餐，一邊翻閱群書閱讀，2樓則在書店中進駐LOUISA路易莎咖啡，在書香中同時享受咖啡時光。

TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店預計5月底開幕。圖／潤泰集團提供

TSUTAYA BOOKSTORE高雄大立店

店鋪地址：高雄市前金區五福三路57號1-2F(大立百貨A館)

營業時間：依照大立百貨A館而定

預計開幕時間：5月下旬