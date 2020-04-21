領錢囉！首批4000多名自營業者 3萬元補助明入帳

新冠肺炎疫情紓困，勞動部將補助自營業者1個月1萬元，總共3萬元，昨(20日)起開放送件申請，迄今已累計4萬6400名自營業者遞送申請，勞保局表示，第一批通過審核者約4000多人，3萬元補助明天就可入帳。

勞動部針對自由作業者補助3萬元，凡在3月31日前就在職業工會加保，且投保薪資2萬4千元以下、107年未達到課稅標準的自營業者，就可獲得每月補助1萬元補貼，共補助3個月，排富後，預計約100萬人適用。申請時間至5月22日截止。

昨天勞保局開放職業工會送件，首日就有1萬5990人申請，勞保局局長鄧明斌表示，今天則有3萬410人申請。

由於紓困特別預算追加案仍未通過，鄧明斌解釋，根據行政院指示，目前先以部會既有預算發給補助，移緩濟急，因此明天將會有第一波補助入帳，約4000多人，一次就發3萬元。

他強調，勞保局每天收件後，會再隔天完成審核，送至土地銀行，再隔一天就可入帳，從明天開始，每天都會申請通過的自營業者入帳3萬元補助。

勞動部提醒，因政府資源有限，如已領取其他機關所定性質相同的補助、補貼或津貼者，自營業者生活補貼無法重複發給。

如有自營業者想了解「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」相關內容、申請流程及書表，可於勞動部網站防疫專區（https://www.wda.gov.tw/cp.aspx?n=17C36B0EEE3BA5B8） 查閱與下載相關文件，也可電洽勞工保險局（02）2396-1266分機5555，及各地勞工保險局辦事處，或撥打勞動部「1955」服務電話。