疫情重創生計 衛福部連3月加發1500元弱勢補助

目前任教於英國倫敦大學院(UCL)的著名政治理論學者韋爾(Albert Weale),前年出版了一本《人民意志》(The Will of the People)小書,闡釋此概念對當代政治在理論與實踐上的重要性,甚至以「現代迷思」作為副標,來稱呼這一個許多政治人物經常會掛在嘴邊的說法。

2020-04-21 15:57