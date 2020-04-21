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疫情重創生計 衛福部連3月加發1500元弱勢補助

中央社 / 台北21日電

衛福部社工司今天宣布，因應新冠肺炎疫情延燒，加強照顧弱勢，4至6月期間，每人每月將加發新台幣1500元生活補助金，受惠人數約87萬人，推估預算需40億元。

有民間社團發起「救救台灣身障弱勢，免遭生計危機與疫情破口」連署，因新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在台灣延燒以來，已有許多身障及弱勢者生活陷入困境。

衛生福利部社會救助及社工司今天下午發布新聞稿表示，為因應疫情加強照顧弱勢，行政院已核定「防疫期間關懷弱勢加發生活補助計畫」，衛福部已請縣市政府將4月的新台幣1500元生活補助加發金撥給民眾，預計4月至6月，約有87萬人受惠。

補助計畫加發對象包括領有身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶就學生活補助（以未滿18歲兒少為限），以及低收入戶、中低收入戶兒童及少年。

社工司副司長蘇昭如接受媒體聯訪表示，加發補助金目前是依疫情發展調整，暫規劃發到6月，每人每月1500元。目前各縣市已經陸續發放，需要的預算推估達40億元。

另外，直轄市、縣市政府也會主動檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上則會註明「行政院加發補助」、「行政院補助」或「行政院發」字樣。

至於部分符合加發資格的低收入戶、中低收入戶內的兒童及少年，因縣市政府沒有其帳戶資料，將由直轄市、縣（市）政府發函通知。請符合資格者，配合填具正確的匯款帳號，以利發給補助。

低收入戶 疫情 行政院

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