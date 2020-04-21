隔離中如何減肥？地中海飲食最佳

不運動容易胖，地中海飲食與低濃度酒品，成居家減肥救星！世界各地許多因為新冠肺炎疫情而隔離或不出門的民眾，但是在家不運動很容易胖，有報導分析，民眾在家用餐的話，需要減少脂肪、醣類攝取、多吃地中海食物（堅果、魚等），並要有專心用餐、保持規律的飲食習慣。另外也有報導稱，喝一點低濃度的酒也有助減肥。

根據《協助指引》報導，世界新冠肺炎疫情嚴重，導致許多人被隔離或是封城的緣故無法出門，如果在家不消耗熱量就會產生肥胖的問題。因此報導建議人們應該在家用餐時，改變自己的飲食習慣。

報導中提到，人們需要幾項減重參考。首先是少攝取卡路里，這是最直接的方式。再來也要減少醣類的攝取，因為身體吸收醣類後，很容易轉化成脂肪細胞，對身體負荷很大。因此，在飲食方面也要多吃地中海飲食，如堅果、魚、橄欖油（比較健康的油類）、蔬菜等為主，搭配一點肉跟起司。

另外，悶在家容易心情煩躁，也常有「情緒性暴食」的問題，所以保持心態正向也很重要。還有專心用餐（不要划手機或做其他事）、保持規律的飲食習慣等動作累積下來，就有助於在家不用激烈運動也可以維持體重。

根據《t3生活雜誌》報導，雖然大家普遍認為喝酒對減肥不利，但其實是量跟濃度的問題。如果在家隔離，偶爾可以喝一點200到300毫升低濃度的啤酒，適當的酒精可以使人放鬆，而且搭配減少飲食下，對於控制體重、甚至是減重都有幫助。

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