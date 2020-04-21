四草濕地200米外蓋度假村 遭疑全球首見仍通過環評

台南的台江國家公園擁國際級四草濕地，有瀕危鳥類黑面琵鷺棲息，民間企業打算在生態保護區「一水之隔」建設度假中心，曾被環評委員質疑「全台、全球首見」。今天第三度闖關環評，旅館主棟建築面積降兩成，並承諾加強植栽、生態監測，環評委員點頭通過初審，將送環評大會討論。

逸水立旅公司規畫在四草濕地核心區域200公尺外建設度假中心，離緩衝區也只有38公尺，總開發面積6.3公頃，包括6樓高的旅館主棟、8棟Villa（別墅）、休閒中心、餐廳等。

此案今年一月進專案小組審查時，環評委員批評，開發基地鄰近生態保護區，是全台、甚至全球首見，一旦稍有輕忽就可能破壞生態。逸水立旅公司今天提出新的規畫，旅館主棟面積從0.44公頃降低為0.35公頃，Villa群也從也從0.43公頃降低為0.39公頃，並考量保留基地內的紅樹林，並做遊客總量管制。

環委張學文今天表示，度假中心計畫書強調位處國家公園旁邊、有豐富資源，此言「若是事實就要進入二階環評」，諷刺不應以此招攬旅客。逸水立旅公司連忙解釋，會再修正文字。

環委孫振義則說，其實都市計畫原本就容許此區開發遊樂設施，開發單位應該要說清楚計畫背景，否則「會害環評委員被誤會同意國家公園內做開發」。

逸水立旅公司評估，度假中心內的餐廳油煙排放的總懸浮微粒濃度約為每立方公尺10.3毫克。環委吳義林批評，數據看起來非常樂觀，如果做得到她樂觀其成，但「不要做不了多久發現做不到，又要申請變更內容」。