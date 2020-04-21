藥局買口罩排隊人潮消失了 藥師這麼分析

購買口罩實名制3.0版每隔2周可購買口罩成人9片，兒童則為10片，4月9日上路後，首周各藥局幾乎滿是排隊購買的人潮，不過最近幾天大台北地區卻出現有藥局排隊人潮整個消失的情況；藥師公會推測，可能與線上購買機制逐漸成熟，加上每隔2周才能買口罩的周期進入尾聲造成排隊人潮銳減，本周四，新的一輪開始，仍可能湧現排隊人潮。

大台北地區一家維顥藥局陳藥師指出，最近幾天根本沒人排隊，原本都是長輩買自己的或幫家人代購，但其實上周五開始，成人口罩就開始賣不完，每天越剩越多，今天成人口罩已累積到剩5400片，可能與2周的購買周期進入尾聲，加上有網路等其它管道口購得口罩有關，避免累積太多，接下來郵差若再補貨來，他會視存量拒收。

台北市藥師公會常務監事曾春娟表示，她的藥局，上周末排隊人潮已減少很多，最近幾天同樣沒人排隊，應該是年輕人願意上預購口罩，甚至會幫長輩預購有關，加上急需用口罩的人在3.0版上路首周都已買完，讓第二周人潮銳減，但本周四，新的一輪開始，購買人潮很可能又爆增回流，明天也則可能有怕排隊，總是等購買周期最後一天才買的人潮。