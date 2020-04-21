台鐵貢寮、福隆路段搶通 影響20班次、旅客1848人

許多小時候很紅的零食、點心，不知道從什麼時候開始越來越少在貨架上看見，但人們往往還是最懷念那個簡單而熟悉的味道。近日有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」上面分享充滿懷舊感的「茉莉茶凍」，勾起網友回憶，直呼「超級懷念的好味道」。

2020-04-21 15:52