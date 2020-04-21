台鐵貢寮、福隆路段搶通 影響20班次、旅客1848人
台鐵福隆、貢寮間鐵道今天上午10點多因外部廠商施工不慎，造成東正線電車線斷落、西正線電力設備跳脫，雙向電車停擺。台鐵下午1點51分完成搶修，恢復雙向行車，統計影響20班次，旅客1848人。
台鐵表示，對號列車晚點超過45分鐘，旅客1年內可到各站辦理全額退費。持非對號列車車票旅客遲延45分鐘以上，可於1年內憑原票兌換同級同區間乘車。持電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款。日後確認肇事原因，台鐵將向肇事公司依法求償。
台鐵指出，今天上午電信業者委託的包商，在貢寮與福隆間路段間架設線路時，電線不慎脫落碰到電車線，導致電車停擺。上午11點36分修復西正線，開放單線雙向行車；下午1點51分修復東正線，逐步消化耽誤班次，恢復正常行車。
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